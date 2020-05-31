Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж

Демонстрации, зачастую сопровождавшиеся столкновениями с полицией, прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Атланте, Филадельфии, Окленде, в Колумбусе, Хьюстоне, Далласе, Лас-Вегасе, Детройте, Луисвилле, Майами, Денвере и других городах.

В городах США продолжаются акции протеста, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая во время задержания полицейскими.

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