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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи31 мая 2020 г., 08:15

Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж

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Фото: Getty Images

В городах США продолжаются акции протеста, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая во время задержания полицейскими.

Демонстрации, зачастую сопровождавшиеся столкновениями с полицией, прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Атланте, Филадельфии, Окленде, в Колумбусе, Хьюстоне, Далласе, Лас-Вегасе, Детройте, Луисвилле, Майами, Денвере и других городах.

Причинен значительный ущерб, есть убитые и раненые. Сотни нарушителей порядка задержаны.

Подробности

Миннеаполис, 29 мая 2020 года Вашингтон, 29 мая 2020 года Атланта, 29 мая 2020 года Атланта, 29 мая 2020 года Миннеаполис, 29 мая 2020 года Вашингтон, 30 мая 2020 года
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