Иерусалим:
32 - 39°
Тель-Авив:
29 - 32°
Эйлат:
31 - 45°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса4 сентября 2020 г., 06:05

The New York Times: Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже ОАЭ F-35, Reaper и EA-18G

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
The New York Times: Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже ОАЭ F-35, Reaper и EA-18G

Американское издание The New York Times со ссылкой на некие "официальные лица" заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже современных вооружений ОАЭ.

Авторы публикации – Марк Маззетти, Эдвард Вонг и Майкл ЛаФоргиа – пишут, что, хотя Нетаниягу в последние недели неоднократно заявлял, что выступал и выступает против такой сделки, на самом деле это не так: он предпочел не пытаться блокировать продажу американского оружия Эмиратам. После встречи на прошлой неделе с госсекретарем Майком Помпео в Иерусалиме глава израильского правительства перестал публично выступать против данной сделки, отмечают они.

По сведениям NYT, власти США намерены продать ОАЭ не только истребители пятого поколения F-35 и беспилотные самолеты Reaper, но и самолеты радиоэлектронной борьбы со средствами ПВО противника EA-18G Growler (об этом элементе соглашения ранее не сообщалось).


Официальные лица в руководстве США настаивают на том, что продвижение оружейной сделки не является "прямой наградой" Эмиратам за урегулирование отношений с Израилем. Но они не оспаривают тот факт, что изменение позиции Вашингтона по этому вопросу связано с данной дипломатической инициативой.

В публикации упоминается о том, что сделка с ОАЭ может столкнуться с серьезным сопротивлением Конгресса США. Свое недовольство по поводу возможной продажи современных вооружений Эмиратам высказывают и некоторые чиновники в Госдепартаменте и Пентагоне.

Военные специалисты ранее отмечали, что даже в случае утверждения сделки по продаже современных американских вооружений Эмиратам, это ближневосточное государство получит F-35 не раньше, чем через 5-8 лет. Учитывая наличие F-35 у израильских ВВС, которые первыми применяли их в реальных боевых условиях (о чем было официально объявлено еще в 2018 году) и имеют значительный опыт эксплуатации этих самолетов, ОАЭ будут отставать от Израиля в этом плане. В то же время, наличие у Эмиратов EA-18G Growler теоретически, в случае военного конфликта с Израилем (чего не было никогда в прошлом), могли бы создать проблемы израильским ПВО.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 августа 2020
Кушнер: "Трамп и Нетаниягу обсудят поставки F-35 ОАЭ"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2020
Глава МИД ОАЭ: переговоры с американцами по F-35 ведутся уже шесть лет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2020
The New York Times: администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2020
Правительство Израиля опровергает: в соглашении с ОАЭ нет пункта об отмене эмбарго на поставки американского оружия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:05 The New York Times: Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже ОАЭ F-35, Reaper и EA-18G
14:45 Доминирование английского в ООН мешает борьбе с COVID-19. Обзор российских СМИ
13:10 Израиль опасается краха ПА. Обзор арабских СМИ
10:25 Frankfurter Allgemeine об отравлении Навального: Закулисный руководитель был могущественным
09:28 Вызов Шелаха и предъявление обвинений. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 3 сентября
14:42 США грозят России санкциями из-за Беларуси. Обзор российских СМИ
12:07 Le Figaro. Напряженность в Средиземном море: Европа находится в рассредоточенном порядке перед лицом Анкары
09:46 Переговоры с ХАМАСом и изнасилование в Эйлате. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 2 сентября
09:26 Учебный год в условиях пандемии. Обзор арабских СМИ
12:27 The New York Times: Американская разведка знает, чем занимается Россия
...