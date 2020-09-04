The New York Times: Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже ОАЭ F-35, Reaper и EA-18G
Американское издание The New York Times со ссылкой на некие "официальные лица" заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже современных вооружений ОАЭ.
Авторы публикации – Марк Маззетти, Эдвард Вонг и Майкл ЛаФоргиа – пишут, что, хотя Нетаниягу в последние недели неоднократно заявлял, что выступал и выступает против такой сделки, на самом деле это не так: он предпочел не пытаться блокировать продажу американского оружия Эмиратам. После встречи на прошлой неделе с госсекретарем Майком Помпео в Иерусалиме глава израильского правительства перестал публично выступать против данной сделки, отмечают они.
По сведениям NYT, власти США намерены продать ОАЭ не только истребители пятого поколения F-35 и беспилотные самолеты Reaper, но и самолеты радиоэлектронной борьбы со средствами ПВО противника EA-18G Growler (об этом элементе соглашения ранее не сообщалось).
Официальные лица в руководстве США настаивают на том, что продвижение оружейной сделки не является "прямой наградой" Эмиратам за урегулирование отношений с Израилем. Но они не оспаривают тот факт, что изменение позиции Вашингтона по этому вопросу связано с данной дипломатической инициативой.
В публикации упоминается о том, что сделка с ОАЭ может столкнуться с серьезным сопротивлением Конгресса США. Свое недовольство по поводу возможной продажи современных вооружений Эмиратам высказывают и некоторые чиновники в Госдепартаменте и Пентагоне.
Военные специалисты ранее отмечали, что даже в случае утверждения сделки по продаже современных американских вооружений Эмиратам, это ближневосточное государство получит F-35 не раньше, чем через 5-8 лет. Учитывая наличие F-35 у израильских ВВС, которые первыми применяли их в реальных боевых условиях (о чем было официально объявлено еще в 2018 году) и имеют значительный опыт эксплуатации этих самолетов, ОАЭ будут отставать от Израиля в этом плане. В то же время, наличие у Эмиратов EA-18G Growler теоретически, в случае военного конфликта с Израилем (чего не было никогда в прошлом), могли бы создать проблемы израильским ПВО.
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