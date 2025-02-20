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Пресса

СМИ: покупатель имения Трампа обнаружился в российской делегации на переговорах с США

Война в Украине
Россия
США
Украина
время публикации: 20 февраля 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 15:04
СМИ: покупатель имения Трампа обнаружился в российской делегации на переговорах с США
Wikipedia.org. Фото: Francknataf

Как сообщают The Moscow Times со ссылкой на британские СМИ, в составе российской делегации, которая вела в Саудовской Аравии переговоры с представителями администрации США, был и живущий в Монако миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Он появляется на снимках, сделанных во дворце Дирия в Эр-Рияде, где сепаратные переговоры России и США по украинскому вопросу. В российскую делегацию входили также министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

В публикации отмечается, что в 2008 году Рыболовлев приобрел у нынешнего президента США Дональда Трампа имение во Флориде. Сумма сделки составила 95 миллионов долларов. В 2004 году, приобретая резиденцию, Трамп заплатил за нее 41,3 миллиона долларов.

Напомним, что в американскую делегацию на переговорах входили государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Проведение переговоров без участия Украины вызвало возмущение как в Киеве, так и в европейских странах.

Пресса
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