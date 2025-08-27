x
27 августа 2025
Пресса

Tasnim: Израиль сыграл ключевую роль в усугублении водного кризиса в Иране

Иран
Израиль
время публикации: 27 августа 2025 г., 01:06 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 01:12
Tasnim: Израиль сыграл ключевую роль в усугублении водного кризиса в Иране
Vahid Salemi /AP

Иранское агентство Tasnim опубликовало материал, в котором утверждается, что сельскохозяйственный проект в долине Казвин, реализованный при шахе израильскими специалистами, стал поворотным моментом в разрушении традиционной системы водопользования в Иране.

По данным агентства, в проекте участвовали 29 израильских специалистов и 12 сотрудников израильских спецслужб. Израильские консультанты внедрили практику бурения глубоких и среднеглубинных скважин, что привело к резкому падению уровня грунтовых вод. В результате этого произошло пересыхание традиционных кяризов (сеть подземных каналов), веками обеспечивавших устойчивое снабжение водой.

"Более того, навязанный Израилем метод ведения сельского хозяйства был основан на извлечении максимальной прибыли в краткосрочной перспективе, то есть на быстром и массовом производстве сельскохозяйственных культур без учета устойчивости почвенных и водных ресурсов. Результатом этого стало истощение и эрозия почв, снижение сельскохозяйственного потенциала равнины", – утверждается в статье.

Внедрение "средиземноморской модели" земледелия, по мнению авторов публикации, оказалось неадаптированным к иранскому климату и стало причиной экологического ущерба и упадка сельского хозяйства региона.

Tasnim подчеркивает, что проект, продвигаемый под лозунгом модернизации, в действительности привел к долгосрочным последствиям, которые сегодня рассматриваются как один из факторов современного водного кризиса Ирана.

Эта статья была перепечатана или цитировалась другими иранскими СМИ и блогерами.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
