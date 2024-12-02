Kyiv Post: Украина намерена пересмотреть безвизовый режим с Израилем

Как утверждает газета Kyiv Post

со ссылкой на информированные источники, власти Украины взвешивают возможность отмены безвизового режима с Израилем в связи с "недружественными действиями и пророссийской позицией на международной арене".

Согласно публикации, официальный Киев также намерен потребовать исключения Израиля из так называемого "формата Рамштайн" – Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет 54 государства, в том числе все страны NATO. Группа координирует военную помощь воюющей стране.

"Израильские власти не предоставили никакой реальной помощи. Вместо этого, полученная в ходе встреч информация используется Израилем в своих собственных интересах. Есть реальная опасность, что эти сведения попадут к государству-агрессору", – сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как напоминает Kyiv Post, посол Украины в Израиле Евгений Корнелюк заявлял, что около 10% украинских туристов депортируются из Израиля. В Киеве также выражают недоумение требованием Израиля обеспечить безопасность еврейских паломников в Умани, что невозможно в условиях российских ударов.