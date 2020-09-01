Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Опрос NEWSru.co.il
В период коронавирусного кризиса доходы многих семей заметно сократились, возрос общий уровень неуверенности в завтрашнем дне, что привело к снижению спроса на покупку недвижимости. В то же время участились обращения в банки с просьбами о замораживании выплат ипотечных ссуд, у значительной части арендаторов возникли сложности с оплатой жилья.
Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснить, как в этот период решают жилищный вопрос наши читатели.
Похожий опрос мы проводили почти шесть лет назад. Основные акценты нынешнего опроса несколько иные, но итоги данного опроса мы сравним с результатами, полученными в 2014 году.
Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле.
Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Выскажите ваше мнение
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