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NEWSru.co.il :: Недвижимость1 сентября 2020 г., 07:18

Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Опрос NEWSru.co.il

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Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Опрос NEWSru.co.il

В период коронавирусного кризиса доходы многих семей заметно сократились, возрос общий уровень неуверенности в завтрашнем дне, что привело к снижению спроса на покупку недвижимости. В то же время участились обращения в банки с просьбами о замораживании выплат ипотечных ссуд, у значительной части арендаторов возникли сложности с оплатой жилья.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснить, как в этот период решают жилищный вопрос наши читатели.

Похожий опрос мы проводили почти шесть лет назад. Основные акценты нынешнего опроса несколько иные, но итоги данного опроса мы сравним с результатами, полученными в 2014 году.


Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле.

Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 23 вопроса)

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