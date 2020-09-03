Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Жилищный вопрос в Израиле в период коронавирусного кризиса". В опросе, который проводился 1-3 сентября, приняли участие 1320 респондентов (951 из них ответил на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

47% участников опроса купили в Израиле одну квартиру (дом), 7% купили несколько квартир (домов), 38% арендуют жилье (своего нет), 3% купили свое жилье, но живут в арендованном, 2% получили социальное жилье, 3% выбрали ответ "у нас нет жилья".

Для сравнения: шесть лет назад купленным жильем в Израиле располагали 49% наших читателей (теперь таких на 8% больше), арендовали, не имея собственного жилья 47% (теперь таких на 9% меньше).

29% наших читателей на сегодняшний день живут в собственной квартире (доме), полностью выплатив ипотечную ссуду. 25% живут в собственной квартире (доме), продолжая выплачивать ипотеку.

Опросы показывают, что затраты наших читателей на оплату жилья возросли до наибольшего уровня за последние 11 лет. По результатам нынешнего опроса средняя ежемесячная сумма затрат (без учета коммунальных расходов и муниципального налога) составила 2730 шекелей. Для сравнения, в 2014-м она составляла 2580 шекелей, в 2013-м – 2414 шекелей, в 2012-м – 2465 шекелей, в 2011-м – 2400 шекелей, в 2010-м – 2330 шекелей, в 2009-м – 2150 шекелей в месяц.

В среднем, на оплату жилья (без учета коммунальных расходов и муниципального налога) у наших читателей уходит 26% семейного бюджета.

При этом проведенный опрос вновь показал, что с финансовой точки зрения, в среднем, на оплату купленного жилья уходит значительно меньше денег, чем на оплату жилья арендуемого. Если за арендованное жилье наш читатель, в среднем, платит 3449 шекелей в месяц (на 299 шекелей больше, чем в 2014 году), то за жилье купленное – 2049 шекелей (на 29 шекелей больше, чем в 2014 году). За последние шесть лет средняя стоимость арендованного жилья для нашего читателя возросла на 9%, а оплата купленного жилья – лишь на 1%.

41% опрошенных один раз за время жизни в Израиле брали ипотечную ссуду. 15% брали в Израиле ипотеку неоднократно. 13% не брали ипотеку, но собираются это сделать. 27% не брали и не собираются.

24% респондентов брали и уже выплатили ипотечную ссуду. Из тех, кто брал и еще не выплатил, в среднем предстоит выплачивать "машканту" еще 12 лет.

Абсолютное большинство тех, кто брал и продолжает выплачивать ипотеку, в период коронавирусного кризиса продолжали осуществлять выплаты в обычном режиме (87%). 8% заморозили ненадолго выплаты, но уже возобновили их. Только 4% заморозили выплаты и пока не возобновили их.

Почти 12% читателей, арендующих жилье, сменили квартиру (дом) в период коронавирусного кризиса. 9% отложили переезд из-за кризиса, хотя планировали его.

9% арендаторов сообщили, что их квартировладелец сообщил о повышении цены в период коронавирусного кризиса. Более 10% обращались в этот период к квартировладельцу с просьбой снизить арендную плату, но получили отказ. 3% арендаторов сообщили, что их квартировладелец согласился снизить цену. Подавляющее большинство арендаторов из числа наших читателей не обращались к квартировладельцам с просьбами о снижении цены или приостановке платежей.

42% опрошенных считают, что государство должно недвусмысленно поддержать арендаторов и ввести мораторий на повышение арендной платы. 33% полагают, что государство не должно вмешиваться в ситуацию, арендаторы и арендодатели должны договариваться сами. 3% заявили: "Государство должно недвусмысленно поддержать арендодателей и признать, что вызванный коронавирусом кризис – не причина для нарушения контракта".

Среди владельцев жилья 77% не собираются его продавать. 16% планируют продать и купить новое жилье в Израиле. 6% планируют продать и уехать из Израиля.

16%, отвечая на другой вопрос, сказали, что собираются в ближайшее время покупать жилье в Израиле. 10,5% планировали сделать это в нынешнем году, но половина из них решили этого не делать из-за коронавирусного кризиса.

Самые частые ответы на вопрос "Что является для вас наиболее важным при выборе жилья?": 1) его стоимость – 83%, 2) район – 75%, 3) его качество – 72%, 4) состояние квартиры – 53%, 5) качество постройки -51%, 6) автостоянка – 50%.

Около 42% наших читателей предпочитают жить в крупном городе, около 39% – в небольшом городе, 11% – в поселке.

На сегодняшний день 16% читателей NEWSru.co.il заявляют, что максимальная стоимость доступного для них жилья в Израиле более 1,5 млн шекелей. Шесть лет назад таких было только 9%.

79% согласны с тем, что для комфортной жизни человеку необходимо иметь собственное жилье.

Около 7% опрошенных опасаются, что в ближайший год могут "оказаться на улице". 75% уверенно заявляют, что им это не грозит.