"Купим волшебную палочку?" Войнович, Кузнецов, Герштейн, Меньшова, Гребенщиков, Макаревич, Шендерович и другие отвечают на детский вопрос

Представляем читателям короткометражный фильм "Волшебная палочка", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

Рассказывает автор программы: "Вопрос шестилетнего мальчика "Купим волшебную палочку?" в последнее время звучит практически в каждой передаче "Детский недетский вопрос". Он появился в списке вопросов программы давно, но некоторое время "отлеживался" и почти никому из гостей не задавался до того момента, когда однажды, готовясь к очередному выпуску программы, я решил попытаться сформулировать для себя ответ на вопрос "Какое желание ты загадаешь, будь у тебя волшебная палочка?" Если вдуматься, один из самых непростых вопросов, который перед человеком может поставить жизнь: чего он действительно и по-настоящему хочет. Тот самый знаменитый вопрос сталкеровской комнаты".

В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Волшебная палочка" – участвуют: Эльмира Галеева, Дина Рубина, Борис Родионов, Константин Райкин, Сергей Ливнев, Саша Галицкий, Эдуард Кузнецов, Алексей Паперный, Александр Генис, Игорь Пчелинцев, Борис Зильберштейн, Наталья Крель, Сергей Леферт, Евгений Финкель, Михаил Эпштейн, Владимир Войнович, Борис Гребенщиков, Владимир Яковлев, Евгений Коган, Лариса Герштейн, Александр Гутницкий, Елена Макарова, Владимир Вишневский, Юлия Меньшова, Леонид Невзлин, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Таня Кисилевская, Ольга Чикина, Михаил Лабковский, Габи Вольфсон.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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