"Заповедник 143": Выборы президента США. Новости России в стихах. И снова наша коммуналка. Мультсатира

В воскресенье, 1 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 143-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Трамп, Байден, Путин и Песков в музыкальном сюжете о предстоящих выборах в США.

2. Собянин, Песков, Шойгу, Рогозин, Памфилова, Золотов и Володин читают стихи о происходящем в России.

3. Меркель, Макрон, Зеленский, Эрдоган, Лукашенко, Трамп и Помпео разбираются друг с другом в нашем сюжете о мировой коммунальной квартире.



Инфоповоды:

– 3 ноября в США состоятся президентские выборы.

– Минобороны выделило 15 млн. рублей для закупки бытовых пылесосов.

– По результатам опроса, проведенного "Ромиром", Алексей Навальный поднялся на четвертое место в списке персон, которым доверяют россияне.

– В Госдуме состоялось первое чтение бюджета.

– Эрдоган заявил, что Макрону надо проверить психику. После отзыва посла Франции, Эрдоган призвал к бойкоту всех французских товаров.

– На Украине прошли местные выборы, которые зафиксировали резкое падение рейтинга партии "Слуга народа" и лично президента Зеленского.

– В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов. Лидер оппозиции Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Все выпуски "Заповедника" (DW)