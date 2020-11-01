"Заповедник 143": Выборы президента США. Новости России в стихах. И снова наша коммуналка. Мультсатира
В воскресенье, 1 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 143-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Трамп, Байден, Путин и Песков в музыкальном сюжете о предстоящих выборах в США.
2. Собянин, Песков, Шойгу, Рогозин, Памфилова, Золотов и Володин читают стихи о происходящем в России.
3. Меркель, Макрон, Зеленский, Эрдоган, Лукашенко, Трамп и Помпео разбираются друг с другом в нашем сюжете о мировой коммунальной квартире.
Инфоповоды:
– 3 ноября в США состоятся президентские выборы.
– Минобороны выделило 15 млн. рублей для закупки бытовых пылесосов.
– По результатам опроса, проведенного "Ромиром", Алексей Навальный поднялся на четвертое место в списке персон, которым доверяют россияне.
– В Госдуме состоялось первое чтение бюджета.
– Эрдоган заявил, что Макрону надо проверить психику. После отзыва посла Франции, Эрдоган призвал к бойкоту всех французских товаров.
– На Украине прошли местные выборы, которые зафиксировали резкое падение рейтинга партии "Слуга народа" и лично президента Зеленского.
– В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов. Лидер оппозиции Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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