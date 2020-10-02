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NEWSru.co.il :: Досуг2 октября 2020 г., 07:16

С безгрешным жутко скучно. Сергей Плотов в передаче "Детский недетский вопрос"

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С безгрешным жутко скучно. Сергей Плотов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сергей Плотов – драматург, комедиограф, сценарист, поэт, полагающий, что совесть как музыкальный слух – "либо есть, либо нет".


Бог ему видится генеральным продюсером некого Верхнего креативного отдела, который сочиняет судьбы людей. "Сценарные бригады могут меняться" (как в нынешнем, "коронавирусном" году). Когда генпродюсеру становится скучно, он дает команду: "Добавить движухи".

"Человек становится взрослым, когда начинает жалеть, что не спал в детском саду днем", – говорит Плотов, которому порой снятся удивительные сны ("фильмы на обратной стороне век") о городе, в котором он никогда не бывал наяву.

Отвечая на вопрос о том, кто такой грешный человек, Сергей Плотов признается, что с безгрешным человеком ему было бы "жутко скучно". "Про него даже книгу не напишешь".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Плотовым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.


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