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NEWSru.co.il :: Досуг4 декабря 2020 г., 07:52

"Стараемся вас не поранить". Нафсет Чениб и Рубен Гальего в программе "Детский недетский вопрос"

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"Стараемся вас не поранить". Нафсет Чениб и Рубен Гальего в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостями передачи стали певица Нафсет Чениб и писатель Рубен Гальего. Оба они не впервые в программе, но на этот раз ведущий пригласил сразу двух собеседников, которые отвечали вместе, находясь за тысячи километров друг от друга, Нафсет – в Москве, Рубен – в Ашкелоне.


Нафсет незрячая, Рубен неходячий. И оба они, в один голос, говорят о том, что не только можно, но и нужно всегда доверять людям.

Отвечая на детский вопрос "На каком языке говорят души?", Нафсет начинает с того, что душам, быть может, и вовсе не нужен никакой язык. При этом она припоминает слова песни "Молчание" Дунаевского и Матусовского: "И легко нам разговаривать, И молчать вдвоем легко". Рубен отвечает так: "Было написано "будете знать языки – ангельский и человеческий", вот на ангельском, наверное, души и разговаривают".

Вопрос: "Ты врушничаешь?" Рубен Гальего объясняет, почему инвалиды не говорят всю правду о своем состоянии: "Мы стараемся вас не поранить". Нафсет Чениб говорит, что люди с инвалидностью – эксперты общения, "любые острые углы могут превратить в шутку".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Нафсет Чениб и Рубеном Гальего

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.


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