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NEWSru.co.il :: Досуг4 октября 2020 г., 20:05

"Заповедник 139": Война в Нагорном Карабахе. Звездные войны с Лукашенко. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 139": Война в Нагорном Карабахе. Звездные войны с Лукашенко. Мультсатира

В воскресенье, 4 октября, проект "Заповедник" представил новую, 139-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет о ситуации в Нагорном Карабахе.
2. Пародия на "Звездные войны". В главных ролях Лукашенко, Путин, Меркель, Макрон и Песков.
3. Путин, Золотов, Матвиенко, Володин и Мишустин поют о бюджете России на 2021 г.

Инфоповоды:
– В Нагорном Карабахе произошло резкое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.
– Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Пашиняном призвал обе конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.
– В Беларуси продолжаются массовые выступления, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.
– Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию.
– Президент Франции Макрон во время своего визита в Вильнюс встретился с Тихановской.
– Депутаты от "ЕР" предложили в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие "информации ограниченного доступа", к которым относится разглашение в Сети персональных данных сотрудников правоохранительных органов.
– В Госдуму РФ внесен проект бюджета на следующий год.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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