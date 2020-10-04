"Заповедник 139": Война в Нагорном Карабахе. Звездные войны с Лукашенко. Мультсатира

В воскресенье, 4 октября, проект "Заповедник" представил новую, 139-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о ситуации в Нагорном Карабахе.

2. Пародия на "Звездные войны". В главных ролях Лукашенко, Путин, Меркель, Макрон и Песков.

3. Путин, Золотов, Матвиенко, Володин и Мишустин поют о бюджете России на 2021 г.



Инфоповоды:

– В Нагорном Карабахе произошло резкое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

– Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Пашиняном призвал обе конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.

– В Беларуси продолжаются массовые выступления, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

– Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию.

– Президент Франции Макрон во время своего визита в Вильнюс встретился с Тихановской.

– Депутаты от "ЕР" предложили в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие "информации ограниченного доступа", к которым относится разглашение в Сети персональных данных сотрудников правоохранительных органов.

– В Госдуму РФ внесен проект бюджета на следующий год.



Все выпуски "Заповедника" (DW)