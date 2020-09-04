"Удивлять самого себя". Юрий Стоянов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Юрий Стоянов – актер театра и кино, музыкант, один из создателей популярной юмористической передачи "Городок" (вместе с Ильей Олейниковым), сыгравший более шести тысяч персонажей.

"Надо много-много-много работать и верить в себя – и судьба, если она есть, повернется к тебе своей улыбающейся стороной", – говорит он.

Семилетняя девочка спросила: "Что такое смешно?" "Настоящий юмор... это когда ты либо задумался после того, как посмеялся, либо тебе стало чуть-чуть грустно и чуть-чуть жалко того, над кем ты смеешься. А в принципе, смех – это нормальная защитная реакция твоего организма", – отвечает Стоянов.

По мнению Юрия Николаевича, талант дается людям "для того, чтобы тебе самому ужасно нравилось то, что ты делаешь, чтоб ты мог удивлять самого себя".

Ответ на вопрос "Что такое национальность?" был таким: "Национальность – это то, чем нельзя гордиться, кичиться. Это данность. Говорят: "Кровь, которая в тебе течет". Что это такое? Вот, когда я работаю и вдруг человек безобразно делает свою работу, и я ему кричу "Я убью тебя!" – во мне говорит мой папа, вспыльчивый болгарин. Когда я говорю "Ну, прости, ради Бога. Прости, я был неправ" – во мне говорит моя русская мама. А когда я говорю "Давай сядем, подумаем, что сделать, чтобы ты работал лучше" – во мне говорит мой еврейский дедушка".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юрием Стояновым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook