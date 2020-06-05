"Взрослость – не синоним скучности". Виктор Шендерович в программе "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Виктор Шендерович – писатель, сатирик, публицист, актер и драматург. Это была четвертая передача "Детский недетский вопрос" с Шендеровичем, предыдущие были записаны в 2014, 2017, 2019 годах. В новой передаче звучат вопросы, которые не задавались прежде.

Передача была записана с помощью программы Zoom, в рамках сотрудничества с Limmud FSU Israel.

Виктор Шендерович, отвечая на детские вопросы, говорит, что получил идентификацию "интеллигент" от родителей "раньше, чем начал себя толком осознавать". Для него интеллигентность – это "уважение к человеку, ноль ксенофобии, расизма, национализма".

Говоря о том, кто такие взрослые, Шендерович настаивает: "Взрослость – не синоним скучности". "Такой "взрослости" я боюсь", – признается он.

О писательском труде. Когда писатель пытается "что-то показать вечности" – "как правило, это полный пшик", считает Виктор Анатольевич. "Ты напиши честно. А повезёт – останешься в вечности".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Шендеровичем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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