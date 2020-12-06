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NEWSru.co.il :: Досуг6 декабря 2020 г., 19:09

"Заповедник 148": Живая Единая Россия. Врачи у нас зажрались. Басни по последним новостям. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 148": Живая Единая Россия. Врачи у нас зажрались. Басни по последним новостям. Мультсатира

В воскресенье, 6 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 148-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию.
2. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам.
3. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире.

Инфоповоды:
– По сообщениям СМИ на закрытой встрече администрации президента с руководством "Единой России" перед партией поставлена задача на выборах 2021 года получить не меньше двух третей мандатов.
– Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2021 году сократятся на 11 процентов при одновременном повышении расходов на федеральные СМИ.
– Министр Лавров посетил с визитом Минск.
– Навальный, выступая перед депутатами Европарламента, призвал к блокировке средств российских олигархов.
– Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой на президентских выборах.
– В России не знают, чего ждать от нового президента США Джо Байдена.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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