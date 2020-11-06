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NEWSru.co.il :: Досуг6 ноября 2020 г., 07:21

Посмеяться с Богом. Леонид Лейкин в программе "Детский недетский вопрос"

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Посмеяться с Богом. Леонид Лейкин в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Леонид Лейкин – "незаслуженно народный артист России", актер театра "Лицедеи", работавший в Cirque du Soleil, зарабатывавший там "как президент Америки" и за десять лет проигравший миллион долларов.


На вопрос о вере в Бога он отвечает так: "Я сам бог. Я в него верю и знаю, что он в меня верит". "Мы вместе посмеемся", – говорит он о том, что бы происходило, явись к нему Бог.

Неожиданным был ответ на вопрос "Что такое любовь?" "Я не Авиценна, не Спиноза. Я обыкновенный клоун... Дари добро другим. И получишь его в любом случае назад. Хоть камнем, хоть дубиной. Но получишь. Это будет любовь".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Леонидом Лейкиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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