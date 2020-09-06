"Заповедник 135": Скорая помощь для Лукашенко. Вирус под контролем. Диагноз Навального. Мультсатира

В воскресенье, 6 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 135-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин и его коллеги-врачи приводят в чувство Александра Лукашенко.

2. Путин, Памфилова, Собянин, Песков, Меркель, Макрон, Лукашенко и Трамп поют о ковиде и о своей власти.

3. На кремлевской кухне готовят "правдоподобные" кушанья для публики, которая интересуется делом Навального.



Инфоповоды:



– На фоне продолжающихся протестов в Беларуси Путин заявил о полной легитимности Лукашенко и сообщил о формировании в РФ так называемого "силового резерва".

– Лукашенко договорился с Путиным о реструктуризации кредита Беларуси на миллиард долларов.

– Лукашенко обвинил страны НАТО (и в частности Польшу) в желании отнять у Беларуси Гродненскую область.

– В ЕС в ожидании "второй волны" COVID-19 продлеваются ограничения на массовые мероприятия.

– В Берлине прошла демонстрация протестующих против коронавирусных ограничений, во время которой демонстранты попытались штурмовать рейхстаг.

– Очередная волна беспорядков в США. Трамп заявил, что "единственный способ остановить насилие… – это сила".

– Мэр Москвы Собянин заявил, что Москве понадобится около полугода, чтобы окончательно победить коронавирус.

– Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию к концу года. По опросам "Левада-центра" больше половины россиян не доверяют отечественной вакцине от COVID-19.

– Спикер Госдумы Володин заявил, что отравление Навального – это, возможно, провокация Запада с целью "создания напряжения внутри России".

– Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о том, что для возбуждения уголовного дела по факту об отравлении Навального необходимо сначала определить яд. Иначе для расследования "нет повода".

– Пригожин, компании которого по решению Московского Арбитражного суда было присуждено 89 миллионов от ФБК Навального, заявил, что он "намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей".



Все выпуски "Заповедника" (DW)