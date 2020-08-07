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NEWSru.co.il :: Досуг7 августа 2020 г., 07:35

"Понятие национальность скоро сойдет на нет". Николай Сванидзе в программе "Детский недетский вопрос"

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"Понятие национальность скоро сойдет на нет". Николай Сванидзе в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Николай Сванидзе – историк, журналист и общественный деятель, ведущий программ на российском телевидении и радио.


"У нас звериная природа", – прозвучало в его ответе на вопрос "Зачем люди воюют?"

Сванидзе убежден, что Ленин был плохим человеком: "Он массе людей отрезал руки и пытался пришить крылья".

Николай Карлович Сванидзе, среди предков которого были евреи, грузины, русские, полагает, что понятие национальность скоро сойдет на нет.

Ему трудно представить свою "телефонную беседу с Богом", но в одном он уверен точно: "Хамить не буду".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Меньшовой

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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