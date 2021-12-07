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NEWSru.co.il :: Досуг7 декабря 2021 г., 12:07

"Я не здамся без бою" - совсем скоро Израиль сможет услышать "Океан Ельзи"

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"Я не здамся без бою" - совсем скоро Израиль сможет услышать "Океан Ельзи" "Я не здамся без бою" - совсем скоро Израиль сможет услышать "Океан Ельзи"

Легендарная украинская группа "Океан Ельзи" возвращается в Израиль с единственным концертом, который состоится 18 декабря 2021 года.

– Приобрести билеты на концерт группы "Океан Ельзи"

Самая "западная" группа из стран Восточной Европы входит в число лучших live-групп, по мнению как критиков, так и зрителей.

Уникальный музыкальный стиль, глубина текстов и невероятная харизма Святослава Вакарчука вот уже на протяжении многих лет не оставляют равнодушным никого.

Группа была основана во Львове 12 октября 1994 года и за более чем 25 лет своего существования практически стала легендой. Их искренний, удивительно самоотверженный и экспрессивный концертный драйв не перестает удивлять снова и снова. 

Главным условием музыкантов была и остается полная отдача перед зрителем, искренность и пронзительность. Живой звук, желание экспериментировать, особая сыгранность, импровизация и талант неизменно собирают полные залы по всему миру. Тель-авивский концерт, уверены, не будет исключением. Группа исполнит как давно любимые, так и новые хиты.


Долгожданная встреча с музыкантами состоится 18 декабря 2021 года в клубе Ангар 11, начало концерта – в 20.30.

По материалам PR-агентства

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