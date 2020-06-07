"Заповедник 126": Голосуем по СМС. Осваиваем бюджет вместо Марса. Ужасный Азар. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 126-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Володин, Мишустин и Песков выступают с хитом о поправках в Конституцию РФ.

2. Рогозин, Шойгу, Маск, Золотов, Собянин и Путин в нашем сюжете об освоении космоса по фильму "Кин-дза-дза".

3. Как Азар в одиночку напугал ОМОН. Стихи читают гусары Соловьев, Володин, Матвиенко, Собянин, Золотов и Путин.



Инфоповоды:

– Владимир Путин объявил о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

– 31 мая первый пилотируемый космический корабль компании Илона Маска успешно пристыковался к МКС.

– Тверской районный суд Москвы 28-го мая арестовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет. После чего началась серия пикетов в поддержку Азара, участники которых также задерживались полиций.

– Илон Маск запустил ракету с управляемым экипажем. Дмитрий Рогозин его поздравил.



Все выпуски "Заповедника" (DW)