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NEWSru.co.il :: Досуг8 января 2021 г., 07:30

"Счастье в каждом мгновенье". Фонд "Шанс на жизнь" в гостях у передачи "Детский недетский вопрос"

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"Счастье в каждом мгновенье". Фонд "Шанс на жизнь" в гостях у передачи "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостями передачи стали дети и взрослые – подопечные и волонтеры Фонда "Шанс на жизнь": Никита Левитан, София Зеленская, Иван Сидоренко, Алина Шашурина, Анюта Гартавел, Сергей Кондрацкий, Яна Лемкин, Лидия Позднякова.


Они отвечали на вопросы и задавали их ведущему. Вот некоторые ответы. На какие вопросы? Придумайте сами. Или посмотрите передачу. Никита: "Самое важное в жизни – внимание". София: "Счастье растет дома". Иван: "Главное в человеке – доброта". Алина: "Одним словом – жизнь". Анюта: "Счастье в каждом мгновенье". Сергей: "Чем взрослее, тем умнее". Яна: "Болеть душой – это когда смешно, а смеяться не получается". Лидия: "Одним словом – дети".

Благотворительный фонд "Шанс на жизнь" оказывает разностороннюю поддержку детям, приехавшим в Израиль на лечение онкозаболеваний из стран бывшего СССР.

Помочь подопечным фонда вы можете, сделав пожертвование.

*У фонда есть справка о подоходном налоге для пожертвований в соответствии с разделом 46 постановления о подоходном налоге.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с подопечными и волонтерами Фонда "Шанс на жизнь"

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"


Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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