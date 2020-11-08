"Заповедник 144": Новый хозяин Белого дома. Вопросы веры. Кремль отрицает очевидное. Мультсатира
В воскресенье, 8 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 144-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Трамп, Байден, Помпео, Меркель, Путин и Си в сюжете о выборах в США.
2. Сечин, Золотов, Кадыров, Жириновский, Володин, Памфилова, Захарова, Лукашенко и Путин разговаривают о вере.
3. Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Собянин, Мишустин, Скабеева, Киселев, Симоньян, Соловьев, Меркель, Джонсон, Курц, Дуда и Макрон поют песню об антиковидных мерах в России и в Европе.
Инфоповоды:
– 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
– Глава Чечни Кадыров заявил, что президент Франции Макрон сам провоцирует мусульман. Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что главы регионов не должны заниматься внешней политикой. Кадыров потребовал у Жириновского извинений.
– Сразу несколько европейских стран (Австрия, Великобритания, Германия) объявили о введении жестких карантинных мер.
– СМИ сообщают о катастрофическом состоянии ковидных больниц в российских регионах.
– Путин заявил, что в России не планируется вводить общенациональный локдаун. – Лукашенко, выступая перед руководством МВД Беларуси, заявил, что с "сегодняшнего дня мы никого в плен не берем". И предложил отрывать руки протестующим.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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