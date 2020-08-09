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NEWSru.co.il :: Досуг9 августа 2020 г., 21:17

Проект "Заповедник" опубликовал видео из отпуска

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Проект "Заповедник" опубликовал видео из отпуска

В воскресенье, 9 августа, проект "Заповедник" вместо очередной серии сатирического мультсериала на злободневные политические темы опубликовал "видео из отпуска".

В одном из "открыток" глава российского МИДа Сергей Лавров и спикер Мария Захарова на фоне свалки рассуждают о том, что в отпуск совсем необязательно ездить за границу.

Президент США Дональд Трамп даже в окружении пальм думает о величии Америки, а Ким Чен Ын мечтает сделать Северную Корею - Южной.


Авторы и герои проекта "Заповедник" вернутся из отпуска 30 августа.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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