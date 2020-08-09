Проект "Заповедник" опубликовал видео из отпуска

В воскресенье, 9 августа, проект "Заповедник" вместо очередной серии сатирического мультсериала на злободневные политические темы опубликовал "видео из отпуска".

В одном из "открыток" глава российского МИДа Сергей Лавров и спикер Мария Захарова на фоне свалки рассуждают о том, что в отпуск совсем необязательно ездить за границу.

Президент США Дональд Трамп даже в окружении пальм думает о величии Америки, а Ким Чен Ын мечтает сделать Северную Корею - Южной.

Все выпуски "Заповедника" (DW)