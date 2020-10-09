"Бог никуда от тебя не уходил". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2019 и 2014 годах.

На этот раз передача из-за карантина записывалась в Zoom. В отличие от многих других, Гребенщиков не огорчен "коронавирусной паузой". "Сбылись наши желания. Теперь у нас есть время подумать о том, чего мы на самом деле хотим", – говорит он. Далее следует рассказ о том, что успел сам БГ за полгода карантина: записаны или почти записаны пять альбомов – "Знак огня"; сборник песен "Аквариума" на стихи Джорджа, одного из основателей группы; альбом "Аквариум in Dub", вместе с ямайским музыкантом и продюсером Ли Перри; альбом "Дань", в сотрудничестве с детским фондом "Мой мир"; альбом "Услышь меня, хорошая", в сотрудничестве с фондом "Ночлежка". Еще два альбома в работе, и готовится один альбом совсем новых песен. Кроме того, вышла книга "Бхагавад-гита" в переводе Б.Гребенщикова.

Шестилетний мальчик спросил: "А может ли дверь открываться сама?" "Чтобы дверь открывалась, нужно сначала, чтобы она была закрыта. А в природе нет закрытых дверей. Или даже так – нет дверей", – отвечает Гребенщиков, добавляя, что об этом одна из его новых песен "Не выходи за дверь".

11-летняя японская девочка спросила: "Если Бог придет к тебе, что он сделает для тебя?" "Бог не может к тебе придти, потому что Бог никуда от тебя не уходил. Бог находится в тебе", – говорит БГ.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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