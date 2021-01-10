"Заповедник 152": Ежегодный фестиваль "Синий филин". Мультсатира
В воскресенье, 10 января, проект "Заповедник" представил новую, 152-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
Путин, Трамп, Байден, Макрон, Лукашенко и Си в нашей ежегодной музыкальной церемонии вручения "Синего филина".
Инфоповоды:
– Обнуление президентских сроков, поправки в Конституцию.
– Выборы в Беларуси и последовавшие за ними протесты.
– Выборы в США и последовавшие за ними бесконечные пересчеты голосов, нежелание Трампа уходить, захват Капитолия 6 января.
– Отравление Навального, многочисленные версии российской стороны, которые противоречат одна другой.
– Протесты в Хабаровске про поводу снятия Фургала и назначения Дегтярева.
– Пандемия коронавируса, которая накрыла весь мир и поломала планы стран и народов.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день