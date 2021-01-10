"Заповедник 152": Ежегодный фестиваль "Синий филин". Мультсатира

В воскресенье, 10 января, проект "Заповедник" представил новую, 152-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

Путин, Трамп, Байден, Макрон, Лукашенко и Си в нашей ежегодной музыкальной церемонии вручения "Синего филина".

Инфоповоды:

– Обнуление президентских сроков, поправки в Конституцию.

– Выборы в Беларуси и последовавшие за ними протесты.

– Выборы в США и последовавшие за ними бесконечные пересчеты голосов, нежелание Трампа уходить, захват Капитолия 6 января.

– Отравление Навального, многочисленные версии российской стороны, которые противоречат одна другой.

– Протесты в Хабаровске про поводу снятия Фургала и назначения Дегтярева.

– Пандемия коронавируса, которая накрыла весь мир и поломала планы стран и народов.



Все выпуски "Заповедника" (DW)