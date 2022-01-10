Выдающийся пианист Алексей Володин в Израиле. 4 концерта с 12 по 15 января
Концерты в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Реховоте с 12 по 15 января 2002 года. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона под руководством дирижера Дана Эттингера. В программе два великих шедевра русской классики - Первый концерт Рахманинова и Четвертая симфония Чайковского.
В ближайшие дни в Израиле с четырьмя концертами выступит выдающийся российский пианист Алексей Володин - ярчайший представитель русской фортепианной школы, пианист-мыслитель, в исполнительском стиле которого соединились психологизм и волевое начало. Его игра отличается четкостью, выдержанностью манеры исполнения произведений различных стилей и эпох.
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Алексей Володин - эксклюзивный артист Steinway&Sons - один из самых талантливых представителей среднего поколения русской фортепианной школы, обладающий ярко выраженной индивидуальностью, оригинальным исполнительским почерком и исключительным техническим мастерством.
"Алексей Володин - один из самых ярких пианистов молодого поколения. Неограниченные виртуозные возможности, музыкальность, увлеченность, целеустремленность - вот основные качества, которые уже сегодня делают выступления Володина заметным как для любителей музыки, так и для профессионалов", - так писала Элисо Вирсаладзе о своем ученике.
Алексей Володин родился в Ленинграде. Учился у Ирины Чаклиной, Татьяны Зеликман и Элисо Вирсаладзе, по классу которой окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В 2001 он продолжил образование в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). Международная карьера музыканта начала стремительно развиваться после победы на Международном конкурсе пианистов им. Г.Анды в Цюрихе в 2003 году. Пианист регулярно выступает на самых известных концертных площадках мира, в числе которых Концертгебау (Амстердам), Тонхалле (Цюрих), Линкольн-центр (Нью-Йорк), Театр Елисейских полей (Париж), Барселонский Дворец музыки, Берлинская филармония, Альте-опер (Франкфурт), Геркулес-зал и культурный центр Гаштайг (Мюнхен), Концертхаус (Вена), Ла Скала и Зал Верди (Милан), Сиднейская опера (Австралия), Сантори-холл (Токио) и другие.
Алексей Володин – участник десятков международных фестивалей и лауреат уже едва ли не сотни международных конкурсов, он - постоянный приглашенный солист в Монпелье во Франции. Сотрудничает со всеми значительными оркестрами мира и выступает с дирижерами первой величины.
Алексей Володин выступает со многими прославленными оркестрами, среди которых Нью-Йоркский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Лейпцигский оркестр Гевандхауз, Филармонический оркестр Ла Скала, Симфонический оркестр Японского радио и телевидения (NHK), оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Оркестр Романской Швейцарии, Цюрихский оркестр Тонхалле и Национальный оркестр Франции. Он выступал под управлением таких выдающихся дирижеров, как В. Федосеев, В. Синайский, М. Плетнев, В. Гергиев, Л. Маазель и другие.
Пианист был участником самых престижных фестивалей мира, в числе которых Фестиваль Радио Франции и фестиваль в Ла Рок Д' Антерон (Франция), фестивали в Вербье и Люцерне (Швейцария), Фортепианный фестиваль в Руре (Германия), фестиваль "Звезды белых ночей" (Санкт-Петербург) и Московский Пасхальный фестиваль.
В его репертуаре – произведения разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского и Рахманинова и от Прокофьева и Скрябина до Гершвина, Щедрина и Метнера, всего - более 50 фортепианных концертов.
Алексей Володин записал несколько компакт-дисков с произведениями Бетховена, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Равеля, Прокофьева, Скрябина, которые выпустили в свет фирмы Intersoft Media (Россия), Live Classics (Германия), ABC Classics (Австралия) и Challenge Classics (Нидерланды). Диск с сочинениями Фредерика Шопена был удостоен награды Choc de Classica и "пяти звезд" от журнала Diapason. Пианист также осуществил запись произведений Рахманинова в 2013 году.
Сергей Рахманинов. Первый концерт
Играть музыку Рахманинова непросто. И не только потому, что её много лет играют пианисты всего мира, но и потому, что существуют грамзаписи самого автора, от которых достаточно сложно абстрагироваться, предложив своё прочтение, своё чувствование музыки композитора. Первый концерт для фортепиано с оркестром fis moll, op.1(1890–1891) посвящён Александру Зилоти, двоюродному брату и консерваторскому педагогу Рахманинова. Это раннее сочинение композитора, в котором ещё ощущаются и узнаются влияния романтической музыки предшественников. Тем не менее, чрезвычайно требовательный к себе композитор обозначил это сочинение ор.1, что свидетельствует о собственной оценке им своего детища. Спустя много лет, в 1917 году он снова вернулся к произведению, сделав вторую редакцию, поработав над партитурой таким образом, чтобы часть невольно возникающих у слушателя аллюзий к музыке предшественников исчезла или почти исчезла. Создавая новую редакцию, любой художник считает, что делает своё сочинение лучше. Поэтому Первый концерт исполняется, как правило, во второй редакции.
Петр Ильич Чайковский. Четвертая Симфония.
Четвертая симфония составила целую эпоху в творчестве П. Чайковского, она стала произведением, в котором воплотились его эстетические принципы и новаторские искания. Композитор работал над симфонией в течение нескольких месяцев 1877 года. Это был тяжелый период в его жизни, драматичность которого была следствием неудачного брака, когда после нескольких недель супружеской жизни, Чайковский бежал от жены в Петербург. И тут неожиданно пришла помощь сразу с двух сторон: Министерство двора выделило ему ежегодную пенсию в три тысячи рублей, и в это же время произошло его заочное знакомство с известной меценаткой и его страстной почитательницей Надеждой Филаретовной фон Мекк. Композитор и его покровительница никогда не встречались лично (это было их обоюдное условие), хотя Чайковский не раз жил в имении фон Мекк, когда хозяйка уезжала за границу. Сохранилась их переписка, продолжавшаяся много лет. В этой переписке Чайковский изложил программу создания Четвертой симфонии: "Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ". Позже Чайковский писал: "Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, и она служит верным отголоском того, что тогда испытывал". Но трагедия в личной жизни это была, быть может, главная, но не единственная причина "хандры". Вторая причина – общее состояние общественной жизни в период создания Четвертой симфонии. Это было время глубокого общественного кризиса: Русско-турецкая война. Черновые наброски всех частей симфонии были готовы, по-видимому, в мае 1877 года. Это непосредственно предшествует началу работы над оперой "Евгений Онегин". Инструментовку симфонии композитор делал параллельно с инструментовкой "Онегина". Тяжелое нервное потрясение прервало его работу над обоими этими произведениями. Работа над оркестровкой симфонии возобновилась в декабре 1877 года, когда Чайковский жил в Венеции Законченная партитура сразу же была отправлена в Москву Н.Г. Рубинштейну, первому исполнителю всех предыдущих симфоний Чайковского. Премьера состоялась в Москве 10 февраля 1878 года. Дирижировал все тот же Николай Рубинштейн. Успех концерта был средний, а в прессе появилась только одна небольшая сочувственная статья. Однако в Петербурге премьера прошла с грандиозным успехом. За рубежом симфония впервые прозвучала в Париже в январе 1880 года и имела большой успех.
Дирижер Дан Эттингер - музыкальный руководитель Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. Недавно было объявлено о назначении Эттингера художественным руководителем оперного театра Сан-Карло в Неаполе, который существует уже более 280 лет. Дан Эттингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира включая Зальцбургский фестиваль. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открыты небом в в парке Яркон Ганей Иегошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией. Недавно Дан Этингер руководил постановкой "Евгения Онегина" в Израильской Опере, а в конце января 2022 года Дан Эттингер и музыканты Израильского Симфонического оркестра Ришон-Лецион вернутся в Оперу для участия в новой впечатляющей постановке "Травиаты".
История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.
Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ - концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.
По материалам PR-агентства
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