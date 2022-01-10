Выдающийся пианист Алексей Володин в Израиле. 4 концерта с 12 по 15 января

Концерты в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Реховоте с 12 по 15 января 2002 года. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона под руководством дирижера Дана Эттингера. В программе два великих шедевра русской классики - Первый концерт Рахманинова и Четвертая симфония Чайковского.

В ближайшие дни в Израиле с четырьмя концертами выступит выдающийся российский пианист Алексей Володин - ярчайший представитель русской фортепианной школы, пианист-мыслитель, в исполнительском стиле которого соединились психологизм и волевое начало. Его игра отличается четкостью, выдержанностью манеры исполнения произведений различных стилей и эпох.

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Алексей Володин - эксклюзивный артист Steinway&Sons - один из самых талантливых представителей среднего поколения русской фортепианной школы, обладающий ярко выраженной индивидуальностью, оригинальным исполнительским почерком и исключительным техническим мастерством.

"Алексей Володин - один из самых ярких пианистов молодого поколения. Неограниченные виртуозные возможности, музыкальность, увлеченность, целеустремленность - вот основные качества, которые уже сегодня делают выступления Володина заметным как для любителей музыки, так и для профессионалов", - так писала Элисо Вирсаладзе о своем ученике.

Алексей Володин родился в Ленинграде. Учился у Ирины Чаклиной, Татьяны Зеликман и Элисо Вирсаладзе, по классу которой окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В 2001 он продолжил образование в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). Международная карьера музыканта начала стремительно развиваться после победы на Международном конкурсе пианистов им. Г.Анды в Цюрихе в 2003 году. Пианист регулярно выступает на самых известных концертных площадках мира, в числе которых Концертгебау (Амстердам), Тонхалле (Цюрих), Линкольн-центр (Нью-Йорк), Театр Елисейских полей (Париж), Барселонский Дворец музыки, Берлинская филармония, Альте-опер (Франкфурт), Геркулес-зал и культурный центр Гаштайг (Мюнхен), Концертхаус (Вена), Ла Скала и Зал Верди (Милан), Сиднейская опера (Австралия), Сантори-холл (Токио) и другие.

Алексей Володин – участник десятков международных фестивалей и лауреат уже едва ли не сотни международных конкурсов, он - постоянный приглашенный солист в Монпелье во Франции. Сотрудничает со всеми значительными оркестрами мира и выступает с дирижерами первой величины.

Алексей Володин выступает со многими прославленными оркестрами, среди которых Нью-Йоркский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Лейпцигский оркестр Гевандхауз, Филармонический оркестр Ла Скала, Симфонический оркестр Японского радио и телевидения (NHK), оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Оркестр Романской Швейцарии, Цюрихский оркестр Тонхалле и Национальный оркестр Франции. Он выступал под управлением таких выдающихся дирижеров, как В. Федосеев, В. Синайский, М. Плетнев, В. Гергиев, Л. Маазель и другие.

Пианист был участником самых престижных фестивалей мира, в числе которых Фестиваль Радио Франции и фестиваль в Ла Рок Д' Антерон (Франция), фестивали в Вербье и Люцерне (Швейцария), Фортепианный фестиваль в Руре (Германия), фестиваль "Звезды белых ночей" (Санкт-Петербург) и Московский Пасхальный фестиваль.

В его репертуаре – произведения разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского и Рахманинова и от Прокофьева и Скрябина до Гершвина, Щедрина и Метнера, всего - более 50 фортепианных концертов.

Алексей Володин записал несколько компакт-дисков с произведениями Бетховена, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Равеля, Прокофьева, Скрябина, которые выпустили в свет фирмы Intersoft Media (Россия), Live Classics (Германия), ABC Classics (Австралия) и Challenge Classics (Нидерланды). Диск с сочинениями Фредерика Шопена был удостоен награды Choc de Classica и "пяти звезд" от журнала Diapason. Пианист также осуществил запись произведений Рахманинова в 2013 году.

Петр Ильич Чайковский. Четвертая Симфония.

Четвертая симфония составила целую эпоху в творчестве П. Чайковского, она стала произведением, в котором воплотились его эстетические принципы и новаторские искания. Композитор работал над симфонией в течение нескольких месяцев 1877 года. Это был тяжелый период в его жизни, драматичность которого была следствием неудачного брака, когда после нескольких недель супружеской жизни, Чайковский бежал от жены в Петербург. И тут неожиданно пришла помощь сразу с двух сторон: Министерство двора выделило ему ежегодную пенсию в три тысячи рублей, и в это же время произошло его заочное знакомство с известной меценаткой и его страстной почитательницей Надеждой Филаретовной фон Мекк. Композитор и его покровительница никогда не встречались лично (это было их обоюдное условие), хотя Чайковский не раз жил в имении фон Мекк, когда хозяйка уезжала за границу. Сохранилась их переписка, продолжавшаяся много лет. В этой переписке Чайковский изложил программу создания Четвертой симфонии: "Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ". Позже Чайковский писал: "Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, и она служит верным отголоском того, что тогда испытывал". Но трагедия в личной жизни это была, быть может, главная, но не единственная причина "хандры". Вторая причина – общее состояние общественной жизни в период создания Четвертой симфонии. Это было время глубокого общественного кризиса: Русско-турецкая война. Черновые наброски всех частей симфонии были готовы, по-видимому, в мае 1877 года. Это непосредственно предшествует началу работы над оперой "Евгений Онегин". Инструментовку симфонии композитор делал параллельно с инструментовкой "Онегина". Тяжелое нервное потрясение прервало его работу над обоими этими произведениями. Работа над оркестровкой симфонии возобновилась в декабре 1877 года, когда Чайковский жил в Венеции Законченная партитура сразу же была отправлена в Москву Н.Г. Рубинштейну, первому исполнителю всех предыдущих симфоний Чайковского. Премьера состоялась в Москве 10 февраля 1878 года. Дирижировал все тот же Николай Рубинштейн. Успех концерта был средний, а в прессе появилась только одна небольшая сочувственная статья. Однако в Петербурге премьера прошла с грандиозным успехом. За рубежом симфония впервые прозвучала в Париже в январе 1880 года и имела большой успех.

Дирижер Дан Эттингер - музыкальный руководитель Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. Недавно было объявлено о назначении Эттингера художественным руководителем оперного театра Сан-Карло в Неаполе, который существует уже более 280 лет. Дан Эттингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира включая Зальцбургский фестиваль. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открыты небом в в парке Яркон Ганей Иегошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией. Недавно Дан Этингер руководил постановкой "Евгения Онегина" в Израильской Опере, а в конце января 2022 года Дан Эттингер и музыканты Израильского Симфонического оркестра Ришон-Лецион вернутся в Оперу для участия в новой впечатляющей постановке "Травиаты".

История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ - концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.