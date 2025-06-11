Скончался Брайан Уилсон, основатель группы Beach Boys, легенда американской рок-музыки

Брайан Уилсон, которого называют легендой американской рок-музыки, а его группу Beach Boys – пионерами калифорнийского звучания, скончался в возрасте 82 лет.

О смерти музыканта сообщили его близкие. "С разбитым сердцем мы сообщаем, что скончался наш любимый отец Брайан Уилсон. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку наша семья полна скорби", – написали они в Instagram. Они завершили сообщение фразой "Love & Mercy" ("Любовь и милосердие") – названием песни из первого сольного альбома Уилсона и одноименного фильма 2014 года о его жизни.

Полтора года назад стало известно, что легендарный музыкант страдает от деменции и его представители начали процедуру получения опекунства над ним, так как он нуждался в помощи. Ранее Брайана поддерживала его жена Мелинда, но она скончалась в возрасте 77 лет 30 января 2024 года.

Beach Boys были сформированы в 1961 году в Хоторне, Калифорния, братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами, их двоюродным братом Майком Лавом и другом Элом Джардином. Группа входит в число самых популярных коллективов рок-эры с более чем 30 синглами в топ-40 и мировыми продажами свыше 100 миллионов альбомов.

Альбом 1966 года "Pet Sounds" занял второе место в списке 500 лучших альбомов по версии Rolling Stone в 2003 году, уступив лишь "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" группы Beatles. Пол Маккартни называл "Pet Sounds" прямым источником вдохновения для Beatles, а балладу "God Only Knows" – одной из любимых песен, которая часто доводила его до слез.