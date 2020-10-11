Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
27 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг11 октября 2020 г., 20:17

"Заповедник 140": "Иерусалимские рассказы" в исполнении мэтра Биби Нетаниягу. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 140": Иерусалимские рассказы в исполнении мэтра Биби Нетаниягу. Мультсатира

В воскресенье, 11 октября, проект "Заповедник" представил новую, 140-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

Одна из "глав" этого выпуска посвящена израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу и проходящим в Израиле протестам.

В новом выпуске:

1. Сюжет о том, как Собянин, Лавров, Матвиенко, Володин и Песков провожают Путина, удаляющегося в самоизоляцию минимум до весны.
2. Лавров, Песков, Володин, Киселев, Золотов, Симоньян и Путин поют об отравлении Навального.
3. Алиев, Пашинян, Эрдоган, Лукашенко, Трамп, Нетаньяху и Ганц в театральном сюжете по мотивам мировых новостей прошедшей недели.


Инфоповоды:

– По сообщениям BBC президент РФ Путин останется в режиме максимальной изоляции и работы на удаленке, как минимум, до весны.
– Навальный в интервью журналу "Шпигель" заявил, что за его отравлением стоит Путин.
– В ответ Песков и Володин обвинили Навального в работе на западные спецслужбы и пообещали привлечь к ответственности за клевету в случае возвращения в Россию.
– Президент Турции Эрдоган открыто поддержал Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и призвал не прекращать боевых действий.
– В Беларуси не прекращаются массовые демонстрации протеста, которые разгоняются при помощи водометов.
– В Израиле проходят масштабные протесты против Нетаньягу.
– Президент США Дональд Трамп выписался из больницы.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:17 "Заповедник 140": "Иерусалимские рассказы" в исполнении мэтра Биби Нетаниягу. Мультсатира
14:27 Опрос OnePoll: американцы спасаются "ужастиками" от пугающей реальности
06:41 "Бог никуда от тебя не уходил". Борис Гребенщиков в передаче "Детский недетский вопрос"
15:58 В России утвержден проект создания полнометражного фильма о Чебурашке
17:41 Ресторан Baba Yaga доставляет еду на дом
13:16 Звезда "Острых козырьков" Пэдди Консидайн утвержден на главную роль в приквеле "Игр престолов"
20:05 "Заповедник 139": Война в Нагорном Карабахе. Звездные войны с Лукашенко. Мультсатира
07:36 Галь Гадот впервые попала в тройку самых высокооплачиваемых актрис мира
07:16 С безгрешным жутко скучно. Сергей Плотов в передаче "Детский недетский вопрос"
09:07 Лучшие спектакли театра Гешер – онлайн
...