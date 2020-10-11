"Заповедник 140": "Иерусалимские рассказы" в исполнении мэтра Биби Нетаниягу. Мультсатира
В воскресенье, 11 октября, проект "Заповедник" представил новую, 140-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
Одна из "глав" этого выпуска посвящена израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу и проходящим в Израиле протестам.
В новом выпуске:
1. Сюжет о том, как Собянин, Лавров, Матвиенко, Володин и Песков провожают Путина, удаляющегося в самоизоляцию минимум до весны.
2. Лавров, Песков, Володин, Киселев, Золотов, Симоньян и Путин поют об отравлении Навального.
3. Алиев, Пашинян, Эрдоган, Лукашенко, Трамп, Нетаньяху и Ганц в театральном сюжете по мотивам мировых новостей прошедшей недели.
Инфоповоды:
– По сообщениям BBC президент РФ Путин останется в режиме максимальной изоляции и работы на удаленке, как минимум, до весны.
– Навальный в интервью журналу "Шпигель" заявил, что за его отравлением стоит Путин.
– В ответ Песков и Володин обвинили Навального в работе на западные спецслужбы и пообещали привлечь к ответственности за клевету в случае возвращения в Россию.
– Президент Турции Эрдоган открыто поддержал Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и призвал не прекращать боевых действий.
– В Беларуси не прекращаются массовые демонстрации протеста, которые разгоняются при помощи водометов.
– В Израиле проходят масштабные протесты против Нетаньягу.
– Президент США Дональд Трамп выписался из больницы.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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