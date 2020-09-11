Учиться шутить у собак и лошадей. Кшиштоф Занусси в программе "Детский недетский вопрос". 2-я серия

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси. Впервые в истории программы "вторая серия" была записана почти сразу после первого разговора. "Первая серия" была опубликована нами 21 августа.

Занусси рассказывает, что у него десять собак, и у ветеринара он бывает чаще, чем у врача. По его словам, учиться шутить стоит у собак и лошадей.

Пара определений от Кшиштофа Занусси. "Сноб – человек, пытающийся представить себя как личность, которой он не является". "Дурак – тот, который не учится на своих ошибках и не хочет учиться".

12-летняя девочка спросила: "Любишь ли ты себя?" "До определенной степени. Люди, которые очень любят себя, – неприятные люди. Но люди, которые ненавидят себя, еще хуже. Я за один поступок себя люблю, за другой – ненавижу. И это постоянная борьба... Нарциссизм – упадок человека. Но ненавидеть себя – еще страшнее, потому что тогда вместе с собой человек ненавидит весь мир".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Кшиштофом Занусси

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.