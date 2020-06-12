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NEWSru.co.il :: Досуг12 июня 2020 г., 07:46

"Мне уютно жить в собственной шкуре". Владимир Познер в передаче "Детский недетский вопрос"

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Дмитрий Брикман и Владимир Познер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Владимир Познер – 86-летний российский журналист, телеведущий, писатель, который рассказывает о том, почему с раннего детства "катастрофически" боится акул, о том, как "не погиб случайно" во время прощания со Сталиным в марте 1953 года, о том, как оглох на концерте Майкла Джексона, и о многом другом.


Своим главным талантом он считает умение разговаривать с людьми, "выходить на их волну". Познер говорит, что "нашел свою профессию, и, конечно, от нее не устал".

На детский вопрос "Чем бы мне похвастаться?" он отвечает: "Своим умением терпеть, своим умом, своей порядочностью, своей верностью – уже немало".

Перефразируя вопрос японской девочки, ведущий спросил: "Чем из того, что было сделано, вы гордитесь больше всего?" Познер ответил так: "Я спас жизнь нескольким людям, я этим горжусь. Я очень помог немалому количеству людей, которые были в беде, и этим я горжусь. Я не прогнулся, когда было очень опасно и очень страшно, не продался, не пошел на уступки, и этим я горжусь. И, как любимый мой герой из фильма "Пролетая над гнездом кукушки", я всегда пробовал, даже когда не был уверен, что мне это удастся. Я очень много чем горжусь... Мне уютно жить в собственной шкуре. Я хорошо сплю".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Познером

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"


Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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