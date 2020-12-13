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NEWSru.co.il :: Досуг13 декабря 2020 г., 19:13

"Заповедник 149": Биби против Бени в израильском ремейке. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 149": Биби против Бени в израильском ремейке. Мультсатира

В воскресенье, 13 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 149-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин поет песню о начавшейся в России вакцинации от коронавируса.
2. Эммануэль и Бриджит Макрон, Трамп, Помпео, Нетаньяху, Ганц, Меркель, Путин и Байден в нашей киноподборке.
3. Путин, Песков, Терешкова, Памфилова, Лавров, Захарова, Володин, Матвиенко и Золотов в сюжете про день рождения Конституции России.

Инфоповоды:
– В России началась вакцинация от COVID-19.
– В Париже произошли столкновения и погромы в ходе протестов против спорного закона о "глобальной безопасности". – По сообщениям СМИ Трамп в день инаугурации Байдена намерен улететь во Флориду, где он объявит об участии в выборах 2024 года.
– Из-за неутвержденного бюджета на 2020 год израильский Кнессет может быть распущен, что автоматически аннулирует договоренность между Ганцем и Нетаньяху о ротации на посту премьера.
– Компания Nord Stream 2 объявила о возобновлении "Северного потока-2" в водах Германии.
– 12 декабря в России отмечается день Конституции.
– Британские журналисты возмутились откровенно расистским сюжетом "Международной пилорамы", выходящей на НТВ.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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