"Заповедник 149": Биби против Бени в израильском ремейке. Мультсатира

В воскресенье, 13 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 149-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин поет песню о начавшейся в России вакцинации от коронавируса.

2. Эммануэль и Бриджит Макрон, Трамп, Помпео, Нетаньяху, Ганц, Меркель, Путин и Байден в нашей киноподборке.

3. Путин, Песков, Терешкова, Памфилова, Лавров, Захарова, Володин, Матвиенко и Золотов в сюжете про день рождения Конституции России.



Инфоповоды:

– В России началась вакцинация от COVID-19.

– В Париже произошли столкновения и погромы в ходе протестов против спорного закона о "глобальной безопасности". – По сообщениям СМИ Трамп в день инаугурации Байдена намерен улететь во Флориду, где он объявит об участии в выборах 2024 года.

– Из-за неутвержденного бюджета на 2020 год израильский Кнессет может быть распущен, что автоматически аннулирует договоренность между Ганцем и Нетаньяху о ротации на посту премьера.

– Компания Nord Stream 2 объявила о возобновлении "Северного потока-2" в водах Германии.

– 12 декабря в России отмечается день Конституции.

– Британские журналисты возмутились откровенно расистским сюжетом "Международной пилорамы", выходящей на НТВ.

Все выпуски "Заповедника" (DW)