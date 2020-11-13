Иерусалим:
15 - 22°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
19 - 31°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг13 ноября 2020 г., 07:08

"Всё, что нужно для счастья". Борис Брестовицкий в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Всё, что нужно для счастья". Борис Брестовицкий в программе "Детский недетский вопрос" "Всё, что нужно для счастья". Борис Брестовицкий в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Брестовицкий – гид, бывший айтишник, не жалеющий о сделанном выборе. Для него важно видеть глаза людей, которым он рассказывает об Израиле.

Почему Тель-Авив "самый прекрасный город в мире"? – спрашивает ведущий, цитируя гида Брестовицкого. "Потому что в этом городе есть всё, что нужно для счастья".

Вопрос девочки: "Как быть счастливым?" Ответ: "Просто быть".


Определение счастья от Бориса Брестовицкого звучит так: "Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю... И мои близкие меня в этом поддерживают".

Японская девочка попросила сказать одним словом, "о чем ты думаешь всю свою жизнь", а потом – "назвать свою жизнь одним словом". Брестовицкий в обоих случаях ответил: "Счастье".

"Мы живем, чтобы быть счастливыми", – говорит о смысле жизни.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Брестовицким

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 06 ноября 2020
Посмеяться с Богом. Леонид Лейкин в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 октября 2020
"Я – это все мои ошибки". Миша Брикман в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 октября 2020
"Не напрягать". Антон Орехъ в программе "Детские недетские вопросы"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:08 "Всё, что нужно для счастья". Борис Брестовицкий в программе "Детский недетский вопрос"
13:03 Юлия Рутберг – Анна Ахматова: спиритический сеанс "30 сантиметров от глаз"
19:15 "Заповедник 144": Новый хозяин Белого дома. Вопросы веры. Кремль отрицает очевидное. Мультсатира
07:32 После скандала Джонни Деппа вынудили уйти из кинопроекта "Фантастические твари"
07:21 Посмеяться с Богом. Леонид Лейкин в программе "Детский недетский вопрос"
11:43 Фестиваль осенних скидок в "Родине"
13:28 Спиваковский. Зощенко-LIVE – в 30 сантиметрах от глаз
12:51 Выходит в свет автобиография Антона Носика "Лытдыбр"
07:26 Шерлок Холмс прибыл в Санкт-Петербург. Константин Богомолов осмелился "продолжить" дело Конан Дойла
19:03 "Заповедник 143": Выборы президента США. Новости России в стихах. И снова наша коммуналка. Мультсатира
...