"Всё, что нужно для счастья". Борис Брестовицкий в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Брестовицкий – гид, бывший айтишник, не жалеющий о сделанном выборе. Для него важно видеть глаза людей, которым он рассказывает об Израиле.

Почему Тель-Авив "самый прекрасный город в мире"? – спрашивает ведущий, цитируя гида Брестовицкого. "Потому что в этом городе есть всё, что нужно для счастья".

Вопрос девочки: "Как быть счастливым?" Ответ: "Просто быть".

Определение счастья от Бориса Брестовицкого звучит так: "Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю... И мои близкие меня в этом поддерживают".

Японская девочка попросила сказать одним словом, "о чем ты думаешь всю свою жизнь", а потом – "назвать свою жизнь одним словом". Брестовицкий в обоих случаях ответил: "Счастье".

"Мы живем, чтобы быть счастливыми", – говорит о смысле жизни.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Брестовицким

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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