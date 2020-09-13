"Заповедник 136": Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается. Мультсатира

В воскресенье, 13 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 136-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Лукашенко, а также европейские лидеры и кремлевская команда поют песню о событиях в Беларуси.

2. Путин, Лукашенко, Захарова, Лавров, Меркель, Трамп, Мишустин и Собянин в нашем кинообзоре хитов по мотивам последних новостей России и мира.

3. Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Си и Путин читают предвыборное стихотворение о битве Трампа и Байдена.



Инфоповоды:

– В Беларуси продолжается давление на лидеров оппозиции. По сообщениям оппозиционных телеграмм-каналов глава штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена, после чего ее пытались насильно выдворить из страны.

– В беседе с Путиным мэр Москвы Собянин рассказал, что сделал себе прививку от коронавируса.

– Канцлер ФРГ Меркель заявила, что предпочла бы не увязывать вопрос санкций, которые последуют в случае доказательства отравления Навального, с продолжением строительства "Северного потока-2". Однако затем добавила, что решение по этому поводу будет общеевропейским.

– Курс евро в России на этой неделе превысил 90 рублей.

– Официальный представитель МИДа РФ Захарова опубликовала в фейсбуке пост о встрече президентов США и Сербии, вызвавший дипломатический скандал.

– В Хабаровске продолжаются протесты после ареста экс-губернатора края Фургала.

– В США продолжается предвыборная кампания. По последним опросам Трамп сократил отставание от лидирующего в гонке Байдена.



Все выпуски "Заповедника" (DW)