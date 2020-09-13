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NEWSru.co.il :: Досуг13 сентября 2020 г., 20:11

"Заповедник 136": Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 136": Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается. Мультсатира

В воскресенье, 13 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 136-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Лукашенко, а также европейские лидеры и кремлевская команда поют песню о событиях в Беларуси.
2. Путин, Лукашенко, Захарова, Лавров, Меркель, Трамп, Мишустин и Собянин в нашем кинообзоре хитов по мотивам последних новостей России и мира.
3. Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Си и Путин читают предвыборное стихотворение о битве Трампа и Байдена.

Инфоповоды:
– В Беларуси продолжается давление на лидеров оппозиции. По сообщениям оппозиционных телеграмм-каналов глава штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена, после чего ее пытались насильно выдворить из страны.
– В беседе с Путиным мэр Москвы Собянин рассказал, что сделал себе прививку от коронавируса.
– Канцлер ФРГ Меркель заявила, что предпочла бы не увязывать вопрос санкций, которые последуют в случае доказательства отравления Навального, с продолжением строительства "Северного потока-2". Однако затем добавила, что решение по этому поводу будет общеевропейским.
– Курс евро в России на этой неделе превысил 90 рублей.
– Официальный представитель МИДа РФ Захарова опубликовала в фейсбуке пост о встрече президентов США и Сербии, вызвавший дипломатический скандал.
– В Хабаровске продолжаются протесты после ареста экс-губернатора края Фургала.
– В США продолжается предвыборная кампания. По последним опросам Трамп сократил отставание от лидирующего в гонке Байдена.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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