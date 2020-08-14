"Жизнь – приключение". Сева Новгородцев в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сева Новгородцев (Всеволод Борисович Левенштейн) – британский журналист и радиоведущий, многие годы проработавший в Русской службе "Би-би-си".

Его подарок ребенку – увлеченность, которая делает прожитое время не бессмысленным.

Японская девочка попросила: "Назови свою жизнь одним словом". "Жизнь – приключение", – отвечает Сева.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Севой Новгородцевым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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