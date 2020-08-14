Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг14 августа 2020 г., 08:34

"Жизнь – приключение". Сева Новгородцев в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Жизнь – приключение". Сева Новгородцев в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сева Новгородцев (Всеволод Борисович Левенштейн) – британский журналист и радиоведущий, многие годы проработавший в Русской службе "Би-би-си".


Его мера успеха – нужность другим.

Его подарок ребенку – увлеченность, которая делает прожитое время не бессмысленным.

Японская девочка попросила: "Назови свою жизнь одним словом". "Жизнь – приключение", – отвечает Сева.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Севой Новгородцевым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 07 августа 2020
"Понятие национальность скоро сойдет на нет". Николай Сванидзе в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 24 июля 2020
"Приумножить любовь". Юлия Меньшова в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 июля 2020
"Переносить болезнь как непогоду". Доктор Илья Лиснянский в программе "Детский недетский вопрос"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:32 Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений
08:34 "Жизнь – приключение". Сева Новгородцев в программе "Детский недетский вопрос"
19:10 Шон Коннери признан лучшим Джеймсом Бондом в истории
19:03 Чувство вина: дегустации Wine Garden
22:33 Израильские деятели культуры вновь получили обещание, что они смогут вернуться на сцену
21:17 Проект "Заповедник" опубликовал видео из отпуска
07:35 "Понятие национальность скоро сойдет на нет". Николай Сванидзе в программе "Детский недетский вопрос"
16:24 Американский голый терьер, лучший друг человека – в Израиле
20:33 Народный артист России Сергей Гармаш заявил, что покидает театр "Современник"
15:27 В 2021 году в свет выйдет первая биография знаменитого американского писателя Филипа Рота
...