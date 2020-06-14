"Заповедник 127": Собянин меняет курс. Пятно Норникеля. У Трампа проблемы на районе. Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 127-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Собянин, Мишустин, Шойгу, Сечин, Рогозин, Володин, Матвиенко, Золотов и Песков в нашем пиратском сюжете о снятии ограничений в Москве.
2. Князь Путин, а также его бояре и гусляры разбираются, что делать с экологической катастрофой под Норильском.
3. Лукашенко, Макрон, Си Цзиньпин, Путин, Меркель, Асад, Меланья и Дональд Трамп в сюжете о беспорядках в США и о том, чем в это время занят Трамп.
Инфоповоды:
– Премьер России Михаил Мишустин поручил проверить на конституционность указы мэра Москвы Сергея Собянина, принятые в период пандемии.
– Мэр Москвы Собянин заявил об отмене всех основных коронавирусных ограничений в столице с 9 июня.
– После экологической катастрофы на ТЭЦ под Норильском владелец "Норильского никеля" Потанин пообещал компенсировать все расходы на устранение последствий аварии.
– Генпрокуратура завела три уголовных дела по факту катастрофы. Арестован начальник цеха ТЭЦ.
– В США продолжаются беспорядки, спровоцированные убийством в Миннеаполисе Д. Флойда.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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