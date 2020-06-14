"Заповедник 127": Собянин меняет курс. Пятно Норникеля. У Трампа проблемы на районе. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 127-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Собянин, Мишустин, Шойгу, Сечин, Рогозин, Володин, Матвиенко, Золотов и Песков в нашем пиратском сюжете о снятии ограничений в Москве.

2. Князь Путин, а также его бояре и гусляры разбираются, что делать с экологической катастрофой под Норильском.

3. Лукашенко, Макрон, Си Цзиньпин, Путин, Меркель, Асад, Меланья и Дональд Трамп в сюжете о беспорядках в США и о том, чем в это время занят Трамп.



Инфоповоды:

– Премьер России Михаил Мишустин поручил проверить на конституционность указы мэра Москвы Сергея Собянина, принятые в период пандемии.

– Мэр Москвы Собянин заявил об отмене всех основных коронавирусных ограничений в столице с 9 июня.

– После экологической катастрофы на ТЭЦ под Норильском владелец "Норильского никеля" Потанин пообещал компенсировать все расходы на устранение последствий аварии.

– Генпрокуратура завела три уголовных дела по факту катастрофы. Арестован начальник цеха ТЭЦ.

– В США продолжаются беспорядки, спровоцированные убийством в Миннеаполисе Д. Флойда.



Все выпуски "Заповедника" (DW)