Победительницами конкурса "Королева красоты Израиля" стали Теила Леви и Тали Краснопольски

На этой неделе, 13 июля, журнал "Ле Иша" и издательский дом "Едиот Ахронот" объявили победительниц конкурса "Королева красоты Израиля" 2020 года. Первое место и титул "королева красоты Израиля" достались 18-летней Теиле Леви из Явне. Второго места и титула "девушка Израиля" была удостоена 18-летняя Тали Краснопольски из Нагарии.

В полуфинал также вышли 23-летняя Ноа Теоми из Йехуда и 20-летняя Хен Шауль из Бат-Яма.

Конкурс стартовал в январе, из примерно тысячи претенденток были отобраны 12 девушек. Финал планировался на май, но он был перенесен на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. Карантинные меры отразились и на формате проведения финального шоу.

"Королева красоты" Теила Леви будет представлять Израиль на международном конкурсе "Мисс Вселенная", формат которого, по всей видимости, будет изменен из-за пандемии коронавируса.

Теила Леви родилась и выросла в Рамле. После развода родителей с 16-ти лет живет самостоятельно, сначала в Рамле, теперь с другом в Явне. Работает в магазине одежды, ожидая призыва в ЦАХАЛ. У нее есть сестра и двое братьев. Младшему, 10-летнему брату Ури в раннем детстве был поставлен диагноз аутизм. Помогая брату, Теила стала добровольцем в школах для детей с особыми потребностями. В будущем Теила планирует изучать клиническую социологию. В конкурсах красоты участвует с 2017 года.

Тали Краснопольски родилась в Беэр-Шеве в семье репатриантов из бывшего СССР. Потом семья перебралась в Кирьят-Моцкин, а три года назад – в Нагарию. После окончания школы Тали ждет призыва в ЦАХАЛ в качестве спортсменки. С восьмилетнего возраста, следом за старшей сестрой Лиорой, Тали занимается теннисом (несколько лет также увлекалась художественной гимнастикой). Она профессиональная спортсменка, участвовала в международных соревнованиях, занимает третье место в рейтинге по Израилю в своей возрастной группе. У нее есть также старший брат, который занимается бизнесом на Кипре.

Напомним, что в прошлом году победительницами конкурса "Королева красоты Израиля" стали Села Шарлин, представлявшая Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2019", и Ульяна Фридрих.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.