"Заповедник 145": Миротворцы Путина в Карабахе. Байден победил. Укрепляем иммунитет. Мультсатира

В воскресенье, 15 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 145-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Шойгу, Лавров, Эрдоган, Алиев и Пашинян в сюжете о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

2. Трамп, Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Байден, Меркель, Макрон, Курц, Дуда, Путин, Памфилова и Лукашенко с песней о победе Байдена на выборах президента США.

3. Песков, Володин, Меркель, Макрон и Джонсон в арабской сказке о Путине Гаранте Аль-Рашиде.



Инфоповоды:

– Россия, Армения, Азербайджан 9 ноября подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зону конфликта прибыли российские миротворцы.

– На выборах президента США побеждает Джо Байден.

– Лукашенко назвал выборы в США "позорищем". – Сенатор Клишас и депутат Госдумы Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему свои полномочия.

– Газета "Sun" опубликовала материал, в котором утверждается, что у президента РФ обнаружены симптомы болезни Паркинсона.

– Рогозин заявил, что не отказывается от проекта системы космического Интернета "Сфера", который оценивается минимум в 1,5 триллиона рублей.

– По оценкам экспертов за время коронакризиса россияне накопили 12 триллионов рублей наличными.

– Эксперты ВШЭ считают возможным повысить налоги для граждан с высокими доходами.



Все выпуски "Заповедника" (DW)