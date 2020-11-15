"Заповедник 145": Миротворцы Путина в Карабахе. Байден победил. Укрепляем иммунитет. Мультсатира
В воскресенье, 15 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 145-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Шойгу, Лавров, Эрдоган, Алиев и Пашинян в сюжете о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
2. Трамп, Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Байден, Меркель, Макрон, Курц, Дуда, Путин, Памфилова и Лукашенко с песней о победе Байдена на выборах президента США.
3. Песков, Володин, Меркель, Макрон и Джонсон в арабской сказке о Путине Гаранте Аль-Рашиде.
Инфоповоды:
– Россия, Армения, Азербайджан 9 ноября подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зону конфликта прибыли российские миротворцы.
– На выборах президента США побеждает Джо Байден.
– Лукашенко назвал выборы в США "позорищем". – Сенатор Клишас и депутат Госдумы Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему свои полномочия.
– Газета "Sun" опубликовала материал, в котором утверждается, что у президента РФ обнаружены симптомы болезни Паркинсона.
– Рогозин заявил, что не отказывается от проекта системы космического Интернета "Сфера", который оценивается минимум в 1,5 триллиона рублей.
– По оценкам экспертов за время коронакризиса россияне накопили 12 триллионов рублей наличными.
– Эксперты ВШЭ считают возможным повысить налоги для граждан с высокими доходами.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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