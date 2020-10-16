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NEWSru.co.il :: Досуг16 октября 2020 г., 07:16

"Не напрягать". Антон Орехъ в программе "Детские недетские вопросы"

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"Не напрягать". Антон Орехъ в программе "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Антон Орехъ (Андрей Кравченко) – российский журналист, автор и ведущий программы "Один Высоцкий" на радиостанции "Эхо Москвы" (которой уделено немалое внимание и в этой передаче).


На многие вопросы наш собеседник отвечал короткими формулами: "Совесть – это то, что в человеке хорошо спит", "Дружба – умение быть близким и не напрягать" и т.д.

На программный вопрос передачи "Зачем мы живем и почему умираем?" он ответил так: "Живем затем, чтобы создавать наименьшие неудобства окружающим, и можем попробовать в процессе своей жизни принести им хоть какую-то пользу".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Антоном Орехом

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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