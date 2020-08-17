"Моя мечта – моя работа". Михаил Теплицкий в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Михаил Теплицкий – актер, режиссер, художественный руководитель израильского театра "Маленький". "Моя мечта – это моя работа... И мне кажется, что я живу мечтой", – говорит он.

Момент полёта для него – это миг, когда замолкает зрительный зал.

Национальность в его понимании – большая семья. Только в Израиле он почувствовал себя одним из многих на него похожих людей. "Это то, чего мне всегда не хватало", – признается Теплицкий.

Слову интеллигент он дает очень короткое определение: "Не хам".

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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