"Заповедник 153": Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки. Мультсатира

В воскресенье, 17 января, проект "Заповедник" представил новую, 153-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Дональд Трамп, Иванка и Меланья Трамп, Майк Помпео, Джо Байден и Камала Харрис в сюжете из "Звездных войн": Трамп назначает себя Императором.

2. Путин, Золотов, Матвиенко и Володин поют о новых "запретительных" законах.

3. Меркель, Путин, Нетаньягу, Трамп, Зеленский, Лукашенко и Джонсон читают стихи с последними новостями в России и мире.



Инфоповоды:

– После штурма Капитолия Твиттер заблокировал навечно аккаунт Трампа.

– Демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, предложив вице-президенту Пенсу перед этим воспользоваться 25-й поправкой для отстранения Трампа от власти.

– Вступил в силу "запретительный" пакет законов, принятый Госдумой накануне Нового года.

– В Германии создан специальный фонд для завершения строительства Северного потока-2.

– В Израиле с 17 января начинается выдача "зеленых паспортов" тем, кто привился от коронавируса.

– В Москве прошла встреча Путина, Алиева и Пашиняна, посвященная мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.

– Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не будет пользоваться российской вакциной и призвал дождаться "настоящей вакцины" от Евросоюза.

– Навальный объявил, что 17 января он возвращается в Москву.



Все выпуски "Заповедника" (DW)