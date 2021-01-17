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NEWSru.co.il :: Досуг17 января 2021 г., 19:14

"Заповедник 153": Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 153": Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки. Мультсатира

В воскресенье, 17 января, проект "Заповедник" представил новую, 153-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Дональд Трамп, Иванка и Меланья Трамп, Майк Помпео, Джо Байден и Камала Харрис в сюжете из "Звездных войн": Трамп назначает себя Императором.
2. Путин, Золотов, Матвиенко и Володин поют о новых "запретительных" законах.
3. Меркель, Путин, Нетаньягу, Трамп, Зеленский, Лукашенко и Джонсон читают стихи с последними новостями в России и мире.

Инфоповоды:
– После штурма Капитолия Твиттер заблокировал навечно аккаунт Трампа.
– Демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, предложив вице-президенту Пенсу перед этим воспользоваться 25-й поправкой для отстранения Трампа от власти.
– Вступил в силу "запретительный" пакет законов, принятый Госдумой накануне Нового года.
– В Германии создан специальный фонд для завершения строительства Северного потока-2.
– В Израиле с 17 января начинается выдача "зеленых паспортов" тем, кто привился от коронавируса.
– В Москве прошла встреча Путина, Алиева и Пашиняна, посвященная мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.
– Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не будет пользоваться российской вакциной и призвал дождаться "настоящей вакцины" от Евросоюза.
– Навальный объявил, что 17 января он возвращается в Москву.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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