Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
14 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг18 декабря 2020 г., 08:35

"Одним словом". Ким, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Райкин, Шендерович, Улицкая, Рубина и другие отвечают на детский вопрос

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Одним словом". Ким, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Райкин, Шендерович, Улицкая, Рубина и другие отвечают на детский вопрос

Представляем читателям первый короткометражный фильм, снятый на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

Рассказывает автор:

"Передача "Детский недетский вопрос" появилась на свет в 2006 году, во время Второй ливанской войны. Взрослые нервничали и гадали – долетят или не долетят ракеты до Тель-Авива. И мой младший, тогда восьмилетний, сын Миша, глядя на это, спросил: "А зачем люди воюют?" Я начал было ему объяснять суть арабо-израильского конфликта, но по ходу разговора понял, что вопрос глубже и серьезней, чем любой мой ответ.

Я собрал несколько детских вопросов и с идей интервьюировать взрослых, задавая им эти самые вопросы, пришел к журналистке Лиоре Ган, работавшей на израильской государственной радиостанции РЭКА, ведущей вещание на русском языке. Лиора идею поддержала, и в течение нескольких лет мы делали программы "Детский недетский вопрос", которые выходили в ночном эфире.


Пoтом мы запустили передачу в видеоформате – сначала в студии ItonTV, потом в нашей студии с публикациями анонсов на сайте NEWSru.co.il и на сайте "Эхо Москвы" – и теперь она выходит на YouTube-канале "Детский недетский вопрос".

За пятнадцать лет много интересного произошло – незабываемые встречи с удивительными людьми, резкие повороты в судьбе передачи, изданы книги (Михаил Эпштейн "Детские вопросы", Дмитрий Брикман "Детский недетский вопрос"), появились и другие совершенно неожиданные новые истории, которые выросли из неё и теперь живут своей самостоятельной жизнью. Одну из них мы представляем вам сегодня.

История эта началась пару лет тому назад, когда мы сидели с Александром Гутницким у него дома на кухне в Питере и обсуждали очередную передачу. Вдруг, посреди разговора Саша говорит: "Слушай, у меня появилась идея! Давай… Нет, я еще должен подумать" На том и расстались. Утром я улетел в Израиль и о разговоре со временем подзабыл. А Саша… Саша просмотрел ВСЕ выпуски передачи (а их на данный момент около двухсот и каждая из них идет около часа!), проанализировал их, выбрал разные ответы и написал сценарии, в которых разные люди отвечают на один вопрос. А потом по этим сценариям они, вместе с видеорежиссером Константином Гаёхо, сделали несколько удивительных по своей точности и выверенности коротких фильмов. Мы решили назвать их "виртуальными разговорами"".


В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Одним словом" – участвуют: Юлий Ким, Борис Гребенщиков, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Юлия Меньшова, Владимир Познер, Борис Акунин, Константин Райкин, Виктор Шендерович, Михаил Лабковский, Александр Генис, Артем Троицкий, Николай Сванидзе, Псой Короленко, Вадим Жук, Борис Гельфанд, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов, Кшиштоф Занусси, Людмила Улицкая, Дина Рубина и другие собеседники. А стержнем стала запись разговора с 99-летним кинодокументалистом Юзом Герштейном, смотревшим в будущее с неподдельным интересом и любопытством.

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:25 Что такое Новый Год?
08:51 ТВ-анонс: кто похитил сына известного тележурналиста?
08:35 "Одним словом". Ким, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Райкин, Шендерович, Улицкая, Рубина и другие отвечают на детский вопрос
13:42 Подари семье комфорт - предновогодние скидки в Rest & Relax
16:55 Том Круз угрожал уволить работников съемочной группы, не соблюдавших социальную дистанцию
13:10 Черная "Анна Болейн": неожиданное киновоплощение на британском ТВ
12:28 Сайт Pornhub удалил около 10 миллионов видео после обвинений в распространении материалов с несовершеннолетними
23:25 Ханукальный подарок детям: бесплатные мультфильмы и познавательные передачи
19:13 "Заповедник 149": Биби против Бени в израильском ремейке. Мультсатира
13:02 Лауреатом премии "Большая книга" стал писатель Александр Иличевский, живущий в Израиле
...