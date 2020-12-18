"Одним словом". Ким, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Райкин, Шендерович, Улицкая, Рубина и другие отвечают на детский вопрос

Представляем читателям первый короткометражный фильм, снятый на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

Рассказывает автор:

"Передача "Детский недетский вопрос" появилась на свет в 2006 году, во время Второй ливанской войны. Взрослые нервничали и гадали – долетят или не долетят ракеты до Тель-Авива. И мой младший, тогда восьмилетний, сын Миша, глядя на это, спросил: "А зачем люди воюют?" Я начал было ему объяснять суть арабо-израильского конфликта, но по ходу разговора понял, что вопрос глубже и серьезней, чем любой мой ответ.

Я собрал несколько детских вопросов и с идей интервьюировать взрослых, задавая им эти самые вопросы, пришел к журналистке Лиоре Ган, работавшей на израильской государственной радиостанции РЭКА, ведущей вещание на русском языке. Лиора идею поддержала, и в течение нескольких лет мы делали программы "Детский недетский вопрос", которые выходили в ночном эфире.

Пoтом мы запустили передачу в видеоформате – сначала в студии ItonTV, потом в нашей студии с публикациями анонсов на сайте NEWSru.co.il и на сайте "Эхо Москвы" – и теперь она выходит на YouTube-канале "Детский недетский вопрос".

За пятнадцать лет много интересного произошло – незабываемые встречи с удивительными людьми, резкие повороты в судьбе передачи, изданы книги (Михаил Эпштейн "Детские вопросы", Дмитрий Брикман "Детский недетский вопрос"), появились и другие совершенно неожиданные новые истории, которые выросли из неё и теперь живут своей самостоятельной жизнью. Одну из них мы представляем вам сегодня.

История эта началась пару лет тому назад, когда мы сидели с Александром Гутницким у него дома на кухне в Питере и обсуждали очередную передачу. Вдруг, посреди разговора Саша говорит: "Слушай, у меня появилась идея! Давай… Нет, я еще должен подумать" На том и расстались. Утром я улетел в Израиль и о разговоре со временем подзабыл. А Саша… Саша просмотрел ВСЕ выпуски передачи (а их на данный момент около двухсот и каждая из них идет около часа!), проанализировал их, выбрал разные ответы и написал сценарии, в которых разные люди отвечают на один вопрос. А потом по этим сценариям они, вместе с видеорежиссером Константином Гаёхо, сделали несколько удивительных по своей точности и выверенности коротких фильмов. Мы решили назвать их "виртуальными разговорами"".

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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