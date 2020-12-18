"Одним словом". Ким, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Райкин, Шендерович, Улицкая, Рубина и другие отвечают на детский вопрос
Представляем читателям первый короткометражный фильм, снятый на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.
Рассказывает автор:
"Передача "Детский недетский вопрос" появилась на свет в 2006 году, во время Второй ливанской войны. Взрослые нервничали и гадали – долетят или не долетят ракеты до Тель-Авива. И мой младший, тогда восьмилетний, сын Миша, глядя на это, спросил: "А зачем люди воюют?" Я начал было ему объяснять суть арабо-израильского конфликта, но по ходу разговора понял, что вопрос глубже и серьезней, чем любой мой ответ.
Я собрал несколько детских вопросов и с идей интервьюировать взрослых, задавая им эти самые вопросы, пришел к журналистке Лиоре Ган, работавшей на израильской государственной радиостанции РЭКА, ведущей вещание на русском языке. Лиора идею поддержала, и в течение нескольких лет мы делали программы "Детский недетский вопрос", которые выходили в ночном эфире.
Пoтом мы запустили передачу в видеоформате – сначала в студии ItonTV, потом в нашей студии с публикациями анонсов на сайте NEWSru.co.il и на сайте "Эхо Москвы" – и теперь она выходит на YouTube-канале "Детский недетский вопрос".
За пятнадцать лет много интересного произошло – незабываемые встречи с удивительными людьми, резкие повороты в судьбе передачи, изданы книги (Михаил Эпштейн "Детские вопросы", Дмитрий Брикман "Детский недетский вопрос"), появились и другие совершенно неожиданные новые истории, которые выросли из неё и теперь живут своей самостоятельной жизнью. Одну из них мы представляем вам сегодня.
История эта началась пару лет тому назад, когда мы сидели с Александром Гутницким у него дома на кухне в Питере и обсуждали очередную передачу. Вдруг, посреди разговора Саша говорит: "Слушай, у меня появилась идея! Давай… Нет, я еще должен подумать" На том и расстались. Утром я улетел в Израиль и о разговоре со временем подзабыл. А Саша… Саша просмотрел ВСЕ выпуски передачи (а их на данный момент около двухсот и каждая из них идет около часа!), проанализировал их, выбрал разные ответы и написал сценарии, в которых разные люди отвечают на один вопрос. А потом по этим сценариям они, вместе с видеорежиссером Константином Гаёхо, сделали несколько удивительных по своей точности и выверенности коротких фильмов. Мы решили назвать их "виртуальными разговорами"".
В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Одним словом" – участвуют: Юлий Ким, Борис Гребенщиков, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Юлия Меньшова, Владимир Познер, Борис Акунин, Константин Райкин, Виктор Шендерович, Михаил Лабковский, Александр Генис, Артем Троицкий, Николай Сванидзе, Псой Короленко, Вадим Жук, Борис Гельфанд, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов, Кшиштоф Занусси, Людмила Улицкая, Дина Рубина и другие собеседники. А стержнем стала запись разговора с 99-летним кинодокументалистом Юзом Герштейном, смотревшим в будущее с неподдельным интересом и любопытством.
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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