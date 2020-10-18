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NEWSru.co.il :: Досуг18 октября 2020 г., 20:02

"Заповедник 141": Вторая волна в России. Сказ о царе Луке. Случаи из больничной практики. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 141": Вторая волна в России. Сказ о царе Луке. Случаи из больничной практики. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 141-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В воскресенье, 18 октября, проект "Заповедник" представил новую, 141-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Музыкальный сюжет: Собянин, Песков, Володин, Матвиенко, Путин поют о второй волне ковида в Москве.
2. Путин, Лукашенко, Песков и Золотов в сказочном сюжете о том, как Лукашенко в СИЗО ходил.
3. Больничные зарисовки о Трампе, Байдене, Лукашенко, Ким Чен Ыне и других.


Инфоповоды:

– В России зафиксирован рекордный рост новых случаев коронавируса.
– Президент Беларуси Лукашенко провел переговоры с руководителями оппозиции в СИЗО КГБ.
– Хабаровский ОМОН впервые за три месяца разогнал митинг в поддержку С. Фургала. Задержано свыше 25 человек.
– Лечащие врачи Дональда Трампа заявили о том, что он не заразен. Трамп заявил о готовности стать донором и сдать кровь.
– ЕС заявил о готовности ввести персональные санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не изменится.
– На параде в Пхеньяне была продемонстрирована новая межконтинентальная ракета, самая большая из имеющихся в КНДР.
– Робот Федор прошелся по поведению российских космонавтов на орбите. На МКС сломался туалет в российском модуле. Захарова восхитилась переговорами Лаврова.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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