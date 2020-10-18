"Заповедник 141": Вторая волна в России. Сказ о царе Луке. Случаи из больничной практики. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 141-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В воскресенье, 18 октября, проект "Заповедник" представил новую, 141-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:



1. Музыкальный сюжет: Собянин, Песков, Володин, Матвиенко, Путин поют о второй волне ковида в Москве.

2. Путин, Лукашенко, Песков и Золотов в сказочном сюжете о том, как Лукашенко в СИЗО ходил.

3. Больничные зарисовки о Трампе, Байдене, Лукашенко, Ким Чен Ыне и других.



Инфоповоды:



– В России зафиксирован рекордный рост новых случаев коронавируса.

– Президент Беларуси Лукашенко провел переговоры с руководителями оппозиции в СИЗО КГБ.

– Хабаровский ОМОН впервые за три месяца разогнал митинг в поддержку С. Фургала. Задержано свыше 25 человек.

– Лечащие врачи Дональда Трампа заявили о том, что он не заразен. Трамп заявил о готовности стать донором и сдать кровь.

– ЕС заявил о готовности ввести персональные санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не изменится.

– На параде в Пхеньяне была продемонстрирована новая межконтинентальная ракета, самая большая из имеющихся в КНДР.

– Робот Федор прошелся по поведению российских космонавтов на орбите. На МКС сломался туалет в российском модуле. Захарова восхитилась переговорами Лаврова.



Все выпуски "Заповедника" (DW)