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NEWSru.co.il :: Досуг18 сентября 2020 г., 07:35

Финальная песенка и бессмертие человечества. Юлий Ким в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Финальная песенка и бессмертие человечества. Юлий Ким в программе "Детский недетский вопрос" Финальная песенка и бессмертие человечества. Юлий Ким в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал поэт и драматург, автор песен Юлий Ким, знающий о том, что такое счастье, но не дающий рецептов счастья.

В прямом эфире Юлий Черсанович из агностика превращается в верующего человека, не изменяя самому себе.

В нашей программе Ким на многие вопросы отвечает цитатами из песен. Он затрудняется "назвать свою жизнь одним словом", как просит японская девочка. Но отвечает ей строкой из "Финальной песенки": "До свиданья, милый зал, где вела свой скромный бал моя лира".

На вопрос восьмилетнего мальчика "Зачем мы живем?" он отвечает так: "Смысл жизни каждого человека заключается в бессмертии человечества... даже если она коротка". Впрочем, лучше послушать этот ответ целиком, как и всю передачу.


Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлием Кимом

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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