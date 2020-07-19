"Заповедник 132": Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля. Мультсатира

В воскресенье, 19 июля, проект "Заповедник" представил новую, 132-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Золотов и Жириновский в нашем сюжете об особенностях царской охоты на губернаторов.

2. Путин, Золотов, Володин, Лавров, Памфилова, Матвиенко и Захарова с веселой песней о поправках.

3. Памфилова, Путин, Лавров, Захарова, Шойгу, Матвиенко, Мишустин, Трамп, Си Цзиньпин, Меркель и Лукашенко выступают с баснями на темы из новостной повестки России и мира.



Инфоповоды:

– После ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала в крае начались масштабные протесты.

– В России вступили в действие поправки к Конституции.

– По сообщениям СМИ, в администрации президента рассматривают возможность перенесения практики и голосования по поправкам в Конституции на любое голосование в России.

– Нидерланды подали в ЕСПЧ иск к России по делу MH17.

– Набиуллина, а вслед за ней и Матвиенко опровергли слухи о грядущей деноминации.

– В администрации Трампа заявили об очередных доказательствах вины Китая в утаивании информации о коронавирусе.

– ЦИК Беларуси отказал в регистрации двум основным оппонентам Лукашенко - Цепкало и Бабарико.



Все выпуски "Заповедника" (DW)