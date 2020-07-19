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NEWSru.co.il :: Досуг19 июля 2020 г., 20:13

"Заповедник 132": Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 132": Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля. Мультсатира

В воскресенье, 19 июля, проект "Заповедник" представил новую, 132-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Золотов и Жириновский в нашем сюжете об особенностях царской охоты на губернаторов.
2. Путин, Золотов, Володин, Лавров, Памфилова, Матвиенко и Захарова с веселой песней о поправках.
3. Памфилова, Путин, Лавров, Захарова, Шойгу, Матвиенко, Мишустин, Трамп, Си Цзиньпин, Меркель и Лукашенко выступают с баснями на темы из новостной повестки России и мира.

Инфоповоды:
– После ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала в крае начались масштабные протесты.
– В России вступили в действие поправки к Конституции.
– По сообщениям СМИ, в администрации президента рассматривают возможность перенесения практики и голосования по поправкам в Конституции на любое голосование в России.
– Нидерланды подали в ЕСПЧ иск к России по делу MH17.
– Набиуллина, а вслед за ней и Матвиенко опровергли слухи о грядущей деноминации.
– В администрации Трампа заявили об очередных доказательствах вины Китая в утаивании информации о коронавирусе.
– ЦИК Беларуси отказал в регистрации двум основным оппонентам Лукашенко - Цепкало и Бабарико.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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