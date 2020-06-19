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NEWSru.co.il :: Досуг19 июня 2020 г., 07:09

"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос"

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"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос" Алла Нагорская и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала археолог Алла Нагорская, четверть века живущая в Иерусалиме, но признающаяся, что для нее жизнь в этом городе – тяжелая работа, а любая археология в столице Израиля "превращается в политическое мероприятие". Она не любит Иерусалим, "за его напряжение, за его попытки драться всё время". "Иерусалим – это воспаление", – говорит Нагорская.

Она очень ценит покой и возможность тихого созерцания, скажем с удочкой на берегу озера на Голанах. Любит утренний свет на раскопках, где порой удается первой прикоснуться к предметам, которые служили людям тысячи лет назад.

Самой волнительной ее находкой и, в то же время, самым страшным переживанием, было обнаружение в 1998 году на раскопках в Бейт-Шеане кувшина с более чем 750 золотыми монетами византийского периода.


Без работы своей Алла себя не мыслит и говорит, что с раннего детства мечтала стать археологом.

"Мне всегда весело, я человек радостный". "Мой талант – радоваться жизни". "Я живу для того, чтобы помочь и обрадовать". Так звучат ее ответы на разные детские вопросы.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Аллой Нагорской

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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