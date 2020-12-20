"Заповедник 150": Новогодние пожелания Биньямина Нетаниягу и лидеров других стран. Мультсатира
В воскресенье, 20 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 150-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Песков, Мишустин, Матвиенко, Володин и Навальный в сюжете о цирке Путина.
2. Джонсон, Макрон, Меркель, Путин, Шойгу, Трамп, Алиев и Эрдоган в последних мировых новостях.
3. Трамп, Нетаниягу, Путин, Меркель, Эрдоган, Дуда, Байден, Лукашенко, Си, Макрон и Зеленский поют песню с новогодними пожеланиями людям.
Инфоповоды:
– 17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Путина.
– Власти Великобритании посоветовали магазинам сделать запас продуктов перед брекзитом.
– В Баку прошел военный парад, в ходе которого демонстрировалась трофейная военная техника российского производства.
– Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов из Азербайджана.
– В США состоялось голосование выборщиков, окончательно утвердившее победу Байдена на выборах.
– Новогодние пожелания политиков, вторая волна коронавируса.
– Дмитрий Песков выключил телефон, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о Навальном. Лавров обвинил западных дипломатов, Путин сказал, что хотели бы убить – убили бы.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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