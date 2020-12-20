"Заповедник 150": Новогодние пожелания Биньямина Нетаниягу и лидеров других стран. Мультсатира

В воскресенье, 20 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 150-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Песков, Мишустин, Матвиенко, Володин и Навальный в сюжете о цирке Путина.

2. Джонсон, Макрон, Меркель, Путин, Шойгу, Трамп, Алиев и Эрдоган в последних мировых новостях.

3. Трамп, Нетаниягу, Путин, Меркель, Эрдоган, Дуда, Байден, Лукашенко, Си, Макрон и Зеленский поют песню с новогодними пожеланиями людям.



Инфоповоды:

– 17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Путина.

– Власти Великобритании посоветовали магазинам сделать запас продуктов перед брекзитом.

– В Баку прошел военный парад, в ходе которого демонстрировалась трофейная военная техника российского производства.

– Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов из Азербайджана.

– В США состоялось голосование выборщиков, окончательно утвердившее победу Байдена на выборах.

– Новогодние пожелания политиков, вторая волна коронавируса.

– Дмитрий Песков выключил телефон, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о Навальном. Лавров обвинил западных дипломатов, Путин сказал, что хотели бы убить – убили бы.



Все выпуски "Заповедника" (DW)