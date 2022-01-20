О жизни, рок-н-ролле и любви Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" споют на концерте в Тель-Авиве, который состоится 26 января 2022 года.

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Культовая рок-группа, созданная в 1993 году, за это время выпустила более 10 студийных альбомов, стала участником крупнейших рок-фестивалей, побеждала в престижных российских музыкальных премиях. Их хиты узнаваемы с первых строчек и нот, их поют уже несколько поколений, а лиричность и драйв настоящего рок-н-ролла делает их такими особенными.

Живые выступления группы неизменно собирают полные концертные площадки и всегда наполнены динамичным, мощным и в то же время очень личным звучанием. Диана Арбенина говорит: "Каждая личная, живая концертная встреча – на вес золота в это непростое время. И зимой мы, наконец встретимся с израильскими слушателями: споем самое любимое, подышим вместе: от "31 весны" до "Инстаграма", от "Рубежа" до "Авиарежима", от "Морячка" до "Рингтоном", от "Ты дарила мне розы" до "Гавани". Все эти песни Израиль знает, любит и, уверены, ждет".

Долгожданная встреча состоится в клубе "Ридинг 3" 26 января 2022 года.

По материалам PR-агентства