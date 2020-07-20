Тали Краснопольски, "девушка Израиля": "Красота в глазах смотрящего"

Одна из победительниц конкурса "Королева красоты Израиля", получившая титул "девушка Израиля" Тали Краснопольски говорит и читает по-русски. Тали родилась в Беэр-Шеве в семье репатриантов из бывшего СССР. Потом семья перебралась в Кирьят-Моцкин, а три года назад – в Нагарию. Девушке 18 лет, она профессионально занимается спортом, подрабатывает моделью и вскоре призывается в ЦАХАЛ.

Редакция NEWSru.co.il попросила Тали рассказать о себе нашим читателям подробнее.

Отец Тали, Роман, работает в "Хеврат Хашмаль", мама, Галина, – в магазине украшений. Девушка рассказывает, что уже полтора месяца их не видела, потому что родители переболели COVID-19 и находились в карантине. А Тали тем временем жила у родственников в центре страны, приезжая на север, только чтобы сдавать экзамены на аттестат зрелости.

У Тали есть старший брат Анатолий, ему 31 год и он уже три года живет и работает на Кипре, и 26-летняя сестра Лиора.

Девушка говорит, что одна из причин, по которым она так хорошо знает русский, это регулярные приезды бабушки, живущей в России и раз в несколько лет на полгода приезжающей в Израиль, и Тали "подтягивает" во время общения с ней русский язык. К сожалению, 80-летняя бабушка уже три года не может приехать в гости к родным, и Тали собирается полететь к ней.

По словам девушки, она очень благодарна родителям, что ее первым языком был русский, поскольку русский язык оказался незаменим на спортивных соревнованиях, на которых Краснопольски регулярно представляет Израиль. "Очень многие теннисистки оказались русскоязычными, и я очень комфортно чувствую себя на соревнованиях за рубежом", – говорит Тали.

"В шесть лет родители отдали меня на художественную гимнастику и на теннис, но когда мне было девять, папа сказал, что если я хочу заниматься спортом серьезно, надо выбирать что-то одно. А поскольку моя старшая сестра тоже довольно успешно играла в теннис, мы остановились на этом виде спорта, и я не жалею. Профессиональный спорт очень много мне дал в плане ответственности, независимости и многого другого", – рассказывает Тали.

В ЦАХАЛ Тали призывается как "активная спортсменка" – это даст девушке возможность продолжить профессионально заниматься спортом.

Краснопольски рассказывает, что все с детства говорили ей, что она красива, но она не всегда была уверена в себе. Два года назад к ней обратился агент, который предложил ей стать фотомоделью. Девушка в основном снимается в рекламных кампаниях спортивной одежды.

"Мои родители всегда и во всем меня поддерживали, поддержали и на этот раз. И в 16 лет я стала работать моделью, – говорит Тали, – а потом мой агент предложил мне записаться на конкурс красоты, и я загорелась, а потом очень расстроилась, когда оказалось, что в конкурсе можно участвовать только с 18 лет, и мне придется ждать еще целый год".

Но прошел год, и Тали завоевала титул "девушки Израиля". Кумир Тали, модель и актриса Галь Гадот, тоже когда-то, как отмечает Краснопольски, начинала с конкурса красоты, и Тали надеется, что и она сама добьется таких же успехов. Тали мечтает сочетать спортивную карьеру и работу фотомодели.

Тали верит не в диеты, а в здоровый образ жизни, и считает, что "можно все, но в меру".

Краснопольски говорит, что некрасивых людей не бывает, а бывают только люди, неуверенные в себе.

"Красота в глазах смотрящего. Поэтому я бы хотела, чтобы девочки почаще смотрели на себя в зеркало с любовью и повторяли себе, что они красавицы. Каждая должна ходить с поднятой головой, и тогда все окружающие будут считать ее прекрасной", – говорит Тали.