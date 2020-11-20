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NEWSru.co.il :: Досуг20 ноября 2020 г., 08:12

"Лучше быть знаменитым, чем именитым". Вениамин Смехов в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Лучше быть знаменитым, чем именитым". Вениамин Смехов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Вениамин Смехов – актер, режиссер, литератор, гордящийся тем, что Слава Полунин принял его в свою Академию дураков, и следующий его рецепту: "Собирай рядом только тех, кого хочешь обнять".


Девочка восьми лет спросила: "Кто такой хороший человек?" "Человек – многогранник. И если он кажется нехорошим, подождите немного и пообщайтесь с теми, кто его считает хорошим. И убедитесь в том, что он и хороший тоже", – отвечает Смехов.

Семилетний мальчик спросил: "Папа, а хорошо быть знаменитым?" Вениамин Борисович ответил так: "Лучше быть знаменитым, чем именитым". И пояснил: "Своей работой доставить удовольствие, радость, восторг даже – это очень полезно для здоровья".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Вениамином Смеховым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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