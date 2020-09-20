"Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира
В воскресенье, 20 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 137-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Лукашенко, Мишустин, Симоньян, Шойгу и Песков в сказочном сюжете о поездке Лукашенко к Путину в Сочи.
2. Путин, Лавров, Песков, Захарова, Симоньян, Меркель и Макрон с песней о том, выгодно ли Кремлю отравление Навального.
3. Студенты Трамп, Путин, Макрон, Меркель и Лукашенко в нашем сюжете про жизнь в мировой общаге.
Инфоповоды:
– 14 сентября в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.
– Две независимые лаборатории (Швеция, Франция) подтвердили выводы немецких специалистов об отравлении Навального "Новичком".
– В Японии избран преемник Синдзо Абэ на посту премьера.
– Микрософт заявил о вмешательстве русских хакеров, связанных с ГРУ, в предвыборную кампанию США.
– Министр здравоохранения России заявил о том, что свыше 30 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса.
– Союз архитекторов отменил конкурс на использование мавзолея Ленина в новом качестве.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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