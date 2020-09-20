Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
27 - 30°
Эйлат:
39 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг20 сентября 2020 г., 20:09

"Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира

В воскресенье, 20 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 137-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Лукашенко, Мишустин, Симоньян, Шойгу и Песков в сказочном сюжете о поездке Лукашенко к Путину в Сочи.
2. Путин, Лавров, Песков, Захарова, Симоньян, Меркель и Макрон с песней о том, выгодно ли Кремлю отравление Навального.
3. Студенты Трамп, Путин, Макрон, Меркель и Лукашенко в нашем сюжете про жизнь в мировой общаге.

Инфоповоды:
– 14 сентября в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.
– Две независимые лаборатории (Швеция, Франция) подтвердили выводы немецких специалистов об отравлении Навального "Новичком".
– В Японии избран преемник Синдзо Абэ на посту премьера.
– Микрософт заявил о вмешательстве русских хакеров, связанных с ГРУ, в предвыборную кампанию США.
– Министр здравоохранения России заявил о том, что свыше 30 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса.
– Союз архитекторов отменил конкурс на использование мавзолея Ленина в новом качестве.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:09 "Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира
16:41 Авторы популярного израильского сериала "Фауда" сообщили о съемках четвертого сезона
12:20 Знаменитый трехцветный кот Нарния стал участником модного шоу
07:35 Финальная песенка и бессмертие человечества. Юлий Ким в программе "Детский недетский вопрос"
09:47 Новые спектакли театра Гешер – сразу после карантина
13:16 Kartina.TV объединила лучшие видеосервисы в одном пакете
13:08 "Габима" ставит спектакль на иврите и русском о жизни узницы Сиона Иды Нудель
20:11 "Заповедник 136": Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается. Мультсатира
06:07 Объявлены лауреаты 77-го Венецианского кинофестиваля. Список
08:17 Учиться шутить у собак и лошадей. Кшиштоф Занусси в программе "Детский недетский вопрос". 2-я серия
...