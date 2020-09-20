"Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира

В воскресенье, 20 сентября, проект "Заповедник" представил новую, 137-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Лукашенко, Мишустин, Симоньян, Шойгу и Песков в сказочном сюжете о поездке Лукашенко к Путину в Сочи.

2. Путин, Лавров, Песков, Захарова, Симоньян, Меркель и Макрон с песней о том, выгодно ли Кремлю отравление Навального.

3. Студенты Трамп, Путин, Макрон, Меркель и Лукашенко в нашем сюжете про жизнь в мировой общаге.



Инфоповоды:

– 14 сентября в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.

– Две независимые лаборатории (Швеция, Франция) подтвердили выводы немецких специалистов об отравлении Навального "Новичком".

– В Японии избран преемник Синдзо Абэ на посту премьера.

– Микрософт заявил о вмешательстве русских хакеров, связанных с ГРУ, в предвыборную кампанию США.

– Министр здравоохранения России заявил о том, что свыше 30 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса.

– Союз архитекторов отменил конкурс на использование мавзолея Ленина в новом качестве.



Все выпуски "Заповедника" (DW)